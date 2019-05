Intervento straordinario a Torino Cuore trapassato da una freccia di 30 cm, salvato in ospedale L'uomo, un 47 enne residente vicino Aosta, è stato operato presso la Cardiochirurga dell'ospedale Molinette

Era arrivato in sala operatoria con una freccia di oltre 30 centimetri che gli trapassava il ventricolo sinistro, la più importante delle camere cardiache, e un polmone ed è stato salvato grazie a un intervento straordinario. Un 47 enne residente in un comune della cintura di Aosta, è stato salvato, con un intervento considerato eccezionale, alla Cardiochirurga dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino.L'intervento di estrazione del dardo e di cura delle lesioni cardio-polmonari è perfettamente riuscito. L'uomo era giunto in pronto soccorso all'ospedale di Aosta essendosi ferito con una balestra: è stato trafitto da un dardo di oltre 30 centimetri nel proprio torace per ragioni ancora in corso di accertamento. L'oggetto, sottolinea la nota dell'ospedale, ha trapassato, oltre alla parete toracica, il ventricolo sinistro - la più importante delle camere cardiache - con un punto di entrata e uno di uscita, per poi conficcarsi nel polmone sinistro senza che ciò determinasse il decesso immediato. Il paziente è sempre stato sveglio.Una rimozione del dardo dalla sua sede avrebbe potuto innescare un'emorragia incontrollabile. I responsabili della centrale operativa del 118 piemontese hanno coordinato un trasporto in elisoccorso all'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, dove l'équipe di Cardiochirurgia universitaria diretta dal professor Mauro Rinaldi, preventivamente allertata e attivata, ha condotto un intervento cardiochirurgico salvavita. Dopo l'instaurazione di una circolazione extracorporea d'emergenza per supportare le funzioni cardio-respiratorie, è stato possibile estrarre il dardo dal cuore e riparare le lesioni cardio-polmonari. L'intervento è perfettamente riuscito ed il paziente è stato svegliato poche ore dopo. Ancora da chiarire le cause dell'accaduto."Un caso simile - conclude la nota - è da ritenersi eccezionale in particolare per il coinvolgimento delle strutture più critiche del cuore, ma altrettanto è da ritenersi il risultato, legato a una sinergia tra équipe multidisciplinari della Città della Salute di Torino, che consentono l'ottimizzazione di tempi di intervento ed attivazione di risorse del servizio sanitario regionale, con specifico riferimento a centri di eccellenza e all'alta specialità della moderna cardiochirurgia".