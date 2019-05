Alle porte di Milano Cusano Milanino, uomo ucciso a coltellate

L'uomo di 43 anni che questa mattina è stato accoltellato a Cusano Milanino, alle porte di Milano, è morto da poco in ospedale, al Niguarda, in seguito alle ferite riportate. Secondo la prima ricostruzione dei fatti ad accoltellarlo sarebbe stato l'attuale compagno della ex fidanzata. Il presunto autore dell'omicidio è un 37enne anche lui italiano, come la vittima. Il fatto è avvenuto intorno alle 11 nel cortile della villa della ex finanziata all'interno della quale lui si sarebbe introdotto. Una delle ipotesi è che il 43enne fosse uno stalker della donna, ma tutte le piste sono aperte per i carabinieri di Sesto San Giovanni, che indagano sul caso.