New York Times "Cyber attacchi russi contro impianti nucleari, elettrici ed idrici sia negli Usa che in Europa"

Washington ha accusato Mosca di aver orchestrato una serie di attacchi informatici contro impianti nucleari, elettrici ed idrici sia statunitensi e sia europei, "segnalando di poterli sabotare o spegnere a comando" nel caso di un conflitto.Lo scrive il, indicando che gli attacchi si sono intensificati verso la fine del 2015, mentre erano in atto le interferenze russe nelle presidenziali Usa.Gli hacker, scrive il Nyt, sono riusciti a "compromettere con successo alcune operazioni in Nord America e in Europa entro la primavera del 2017", dopo che il presidente Donald Trump si è insediato alla Casa Bianca.