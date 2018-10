​Cyberattacco, l'Olanda espelle 4 agenti russi e convoca l'ambasciatore di Mosca Nel mirino l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche dell'Aja

L'ambasciatore russo in Olanda e inviato all'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac), Alexander Shulgin, è stato convocato dal ministero degli Esteri di Amsterdam a proposito del piano per un attacco hacker contro l'organizzazione. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa olandese, Ank Bijleveld, citato dall'agenzia russa Tass. Bijleveld ha aggiunto: "È stato convocato perché dia spiegazioni".L'intelligence olandese avrebbe sventato un cyberattacco ad aprile per opera di Mosca contro l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) dell'Aja e ha espulso quattro agenti russi. Dai dettagli finora resi noti, un computer dei quattro agenti documenta legami con Brasile, Svizzera e Malaysia. In particolare per la Malaysia, il contenuto riguarda l'inchiesta sullo schianto del volo MH17 della Malaysia Airlines, abbattuto nel 2014 da un missile nell'est dell'Ucraina. (AGI)BraRegno Unito e Olanda hanno accusato i servizi segreti russi di "disprezzare le regole internazionali", lanciando attacchi informatici contro istituzioni di tutto il mondo fra cui l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac). La prima ministra britannica Theresa May e l'omologo olandese Mark Rutte, in una dichiarazione comune, hanno affermato: "Questo tentativo di accedere al sistema di sicurezza di una organizzazione internazionale che opera per eliminare dal mondo le armi chimiche dimostra che il Gru disprezza i valori e le regole internazionali che garantiscono a tutti la nostra sicurezza".