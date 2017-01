Cyberspionaggio, Gabrielli rimuove capo Polizia postale. Occhionero: "Mai spiato nessuno" Interrogarorio per Giulio Occhionero e la sorella Francesca Maria. Intanto - secondo quanto riporta L'Espresso nella edizione on line - emergono legami tra i due fratelli e Salvatore Buzzi, uno dei principali imputati del processo a Mafia Capitale

"Non abbiamo mai carpito dati riservati sul conto di terze persone né svolto attività di spionaggio. Quegli indirizzi mail oggetto di contestazione sono pubblici e alla portata di tutti e non c'è alcuna prova di evidenza di una sottrazione di dati da parte nostra". Così davanti al gip Maria Paola Tomaselli, si sono difesi Giulio Occhionero e la sorella Francesca Maria, accusati dalla procura di aver messo in piedi da anni un'attività di cyberspionaggio"Nessuna attività di spionaggio. Il mio assistito i server all'estero li aveva per motivi di lavoro", aveva detto l'avvocato Stefano Parretta, difensore di Giulio Occhionero, poco prima di entrare nel carcere di Regina Coeli dovesi è poi svolto l'interrogatorio di garanzia dell'ingegnere nucleare arrestato assieme alla sorella Francesca Maria. "Giulio Occhionero risponderà alle domande del gip, ha cose da chiarire: questa è una vicenda ancora tutta da scrivere e lui nega di aver fatto alcunchè di illecito", aveva anticipato il penalista.Il capo della polizia Franco Gabrielli ha disposto intanto l'avvicendamento al vertice della polizia postale, e all'attuale direttore, Roberto Di Legami, è stato assegnato un nuovo incarico. Tra i motivi alla base della decisione anche l'aver sottovalutato la portata dell'indagine sullo spionaggio dei politici senza informare i vertici del Dipartimento di pubblica sicurezza.Politici come gli ex premier Matteo Renzi e Mario Monti, vertici di istituzioni come il presidente della Bce Mario Draghi e l'ex comandante generale della Guardia di Finanza, Saverio Capolupo, religiosi come il cardinal Ravasi, enti come l'Enav e la Regione Lazio. Tutti vittime di una massiccia attività di cyberspionaggio organizzata dai due fratelli Giulio e Francesca Maria Occhionero, arrestati ieri nel corso di un'operazione condotta dalla Polizia postale e coordinata dalla procura di Roma. Operavano da soli o per conto di qualcuno? Quali segreti sono riusciti a carpire nel corso di almeno sei anni di hackeraggio? Sono alcuni degli interrogativi cui i prossimi accertamenti, anche con rogatorie negli Usa, potrebbero dare risposta.- Il metodo usato dagli Occhionero, Giulio e Francesca Maria era quello classico del malware: un virus (Eye Pyramid, da cui prende anche il nome l'operazione) che, una volta installato non solo garantisce all'hacker il controllo da remoto del sistema infettato, ma permette anche di sottrarre integralmente i documenti contenuti senza che la vittima possa accorgersene. Lo stesso malware compariva nell'inchiesta sulla cosiddetta P4, ma allora non era stato possibile risalire al reale utilizzatore.- A far scattare l'indagine un messaggio di posta elettronica inviato all'Enav spa. Il responsabile sicurezza dell'ente, insospettito dalla mail proveniente apparentemente da uno studio legale con cui non aveva mai avuto rapporti, anziché aprirla, la invia ad una società specializzata che individua la presenza del malware. La segnalazione viene quindi inviata alla Polizia postale che, al termine di complesse rilevazioni, riesce a risalire agli Occhionero.- Nelle mani degli esperti della polizia postale c'è un database con oltre 18.327 username catalogati in 122 categorie: politici, affari, massoni, ecc. E ci sono anche migliaia di file cifrati che si proverà ad aprire superando le protezioni poste. I server in cui i due avevano immagazzinato le informazioni raccolte sono stati sequestrati negli Stati Uniti dall'Fbi. Tramite rogatoria verrà chiesto l'accesso al contenuto per capire con esattezza quanti e quali dati sono stati rubati ed il reale giro d'interessi degli Occhionero.- Nell'elenco degli spiati figura dunque Renzi, che nel giugno scorso ha subito due tentativi di intrusione nella mail personale. Tra giugno e luglio sono stati registrati due 'assalti' all'account istituzionale di Mario Draghi. E aggressioni telematiche attraverso Eye Pyramid hanno riguardato anche l'ex premier Mario Monti, Piero Fassino, Fabrizio Cicchitto, Maria Vittoria Brambilla, Ignazio La Russa, Fabrizio Saccomanni. Infettati poi i computer di due collaboratori del cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. Hackerati poi studi legali, agenzie di assicurazioni, Regioni, sindacati, società.- A partire dallo scorso 4 ottobre Giulio Occhionero - subodorando di essere controllato - ha iniziato a distruggere gli elementi di prova a suo carico cancellando dati che erano presenti nel suo pc e su alcuni server da remoto. Nell'ordinanza di custodia, emessa dal gip Maria Paola Tomaselli, si parla di "disegno criminoso volto ad acquisire, tramite l'utilizzo del malware, informazioni e dati sensibili che permettessero ai due di avvantaggiarsi nel modo della politica e dell'alta finanza". Ed il pericolo rappresentato dai fratelli era "estremamente grave" nel momento in cui le loro violazioni riguardavano la sicurezza nazionale come nel caso dell'Enav. Ed i dati che saranno acquisiti con la rogatoria negli Usa potrebbero anche far emergere delitti contro la personalità dello StatoFrancesca Maria Occhionero, 49 anni, residente a Londra ma domiciliata a Roma: è lei ad essere stata arrestata insieme al fratello Giulio nell'ambito dell'operazione 'Eye Pyramid'. I due sono accusati di aver violato sistemi informatici per procacciarsi notizie concernenti la sicurezza dello Stato, di aver compiuto attività di dossieraggi nei confronti di cariche istituzionali, di accesso abusivo a sistema informatico aggravato e di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Giulio Occhionero, 45 anni: è 'managing director' della Westlands Securities. Fondata nel 1998, è una società privata - si legge nel profilo della sorella - operante nel campo dell'investment banking, inizialmente dedita allo sviluppo di tools quantitativi per le consulenze finanziarie e bancarie, ha successivamente dato vita e sviluppato alcuni progetti nel settore del private equity e dell'asset management.L'ingegnere è legato - si legge nell'ordinanza- "con gli ambienti della massoneria italiana, in quanto membro della loggia 'Paolo Ungari - Nicola Ricciotti Pensiero e Azione' di Roma, della quale in passato ha ricoperto il ruolo di maestro venerabile, parte delle logge di Grande Oriente d'Italia".I due fratelli arrestati avrebbero amministrato società collegate a Salvatore Buzzi, uno dei principali imputati del processo a Mafia Capitale. Lo scrive 'L'Espresso' nell'edizione on line sottolineando che Francesca e Giulio sono stati "rispettivamente presidente del cda e amministratore della Rogest, oggi fallita, una delle società immobiliari riferibili a Salvatore Buzzi e alla cooperativa 29 giugno finite sotto sequestro giudiziario a giugno del 2015". Gli Occhionero, prosegue il settimanale, "hanno svolto il loro ruolo in Rogest per circa un anno e mezzo fra il 2006 e il 2007. Fra gli azionisti della Rogest ci sono stati la Edil House 80 di Andrea Munno, con un passato nell'estrema destra, la Luoghi del Tempo di Lucia Mokbel, sorella di Gennaro coinvolto nelle inchieste su Finmeccanica, la Sarim immobiliare, pure considerata nella disponibilità di Buzzi, e la Casa Comune 2000 di Ladispoli, anche questa presente nelle carte di Mafia capitale".