Cimitero americano di Colleville-Sur-Mer D-Day. Macron esalta alleanza dei popoli liberi. Trump ai veterani: siete orgoglio del nostro paese Donald Trump e Emmanuel Macron cominciano il loro faccia a faccia durante un pranzo a due nella prefettura di Caen, il capoluogo della Normandia, al termine delle celebrazioni per i 75 anni dello Sbarco alleato

Il presidente francese,, nel suo discorso celebrativo dei 75 anni dello Sbarco in Normandia - pronunciato davanti a Donald Trump nel cimitero americano di Colleville-sur-Mer - ha esortato a "non smettere mai di far vivere l'alleanza dei popoli liberi".Davanti al capo della Casa Bianca, che conduce una politica ostile al multilateralismo, ha citato fra l'altro come esempio di questa "alleanza di popoli liberi", le Nazioni Unite, la Nato e l'Unione europea, tutte organizzazioni finite spesso nel mirino delle critiche di Trump."Bisogna ritrovare il sale, cogliere di nuovo le ragioni di questo impegno", ha detto Macron, che si è sempre posto come difensore del multilateralismo di fronte a Trump, favorevole ad un approccio bilaterale e di tipo contrattualistico nelle relazioni internazionali."L'America - ha incalzato Macron - non è mai così grande come quando si mostra fedele ai valori universali che difendevano i suoi padri fondatori, quando quasi due secoli e mezzo fa la Francia andò a sostenere la sua indipendenza".Il presidente americano,, ha reso omaggio ai veterani americani che parteciparono allo Sbarco in Normandia il 6 giugno 1944 definendoli "l'orgoglio del nostro paese".Nel suo discorso in risposta a quello del presidente Emmanuel Macron, nel cimitero americano di Colleville-sur-Mer, Trump si è rivolto a 60 veterani presenti: "voi siete davvero fra i più grandi americani di sempre. Voi siete la gloria della nostra Repubblica e noi vi ringraziamo dal profondo del nostro cuore"."Il nostro debito è eterno", ha proseguito Trump a Colleville-sur-Mer. "Oggi - ha detto il capo della Casa Bianca - gli americani abbracciano il popolo francese e vi ringraziano per l'omaggio ai nostri morti". Nei veterani, il presidente americano ha affermato di riconoscere "una forza che nessuna arma potrebbe distruggere: il patriottismo fiero di un popolo sovrano"."A tutti i nostri amici e partner, la nostra cara alleanza è stata forgiata nel pieno della battaglia - ha detto ancora Trump - ha attraversato le prove, è sopravvissuta alla guerra. Il nostro legame è indistruttibile".Donald Trump e Emmanuel Macron cominciano il loro faccia a faccia durante un pranzo a due nella prefettura di Caen, il capoluogo della Normandia, al termine delle celebrazioni per i 75 anni dello Sbarco alleato. In un luogo separato, sono a colazione le due first lady, Melania e Brigitte.Nella delegazione americana, ci sono il segretario di Stato al Tesoro, Steven Mnuchin, il consigliere per la Sicurezza nazionale, John Bolton e l'ambasciatrice Usa in Francia, Jamie D. McCourt. Per la Francia, il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian e l'ammiraglio Bernard Rogel, capo di stato maggiore delle forze armate.