POLITICA

2019/06/19 23:49

Approvazione entro il 29 giugno Decreto Crescita torna in Commissione, c'è accordo tra Lega e M5S Il testo del DL Crescita torna in Commissione 'per modifiche meramente tecniche'

Dl Crescita in stallo, esame rinviato a domani. Possibile rinvio in Commissione Condividi di Tiziana Di Giovannandrea Accordo nella maggioranza sul Decreto Crescita, che torna in Commissione per alcune modifiche meramente tecniche. Ne hanno dato notizia alcune fonti della Lega al termine del Consiglio dei Ministri.



Il rinvio dell'esame del provvedimento alla Camera dei Deputati ha provocato la vibrante protesta delle opposizioni.



Il Decreto Crescita dovrà essere approvato entro il prossimo 29 giugno.



Le stesse fonti della Lega hanno riferito che la prossima settimana il Consiglio dei Ministri si occuperà della riforma per l'Autonomia rafforzata e dell'impegno a tutelare i 15mila lavoratori ex Ilva. di Tiziana Di Giovannandrea Accordo nella maggioranza sul Decreto Crescita, che torna in Commissione per alcune modifiche meramente tecniche. Ne hanno dato notizia alcune fonti della Lega al termine del Consiglio dei Ministri.Il rinvio dell'esame del provvedimento alla Camera dei Deputati ha provocato la vibrante protesta delle opposizioni.Il Decreto Crescita dovrà essere approvato entro il prossimo 29 giugno.Le stesse fonti della Lega hanno riferito che la prossima settimana il Consiglio dei Ministri si occuperà della riforma per l'Autonomia rafforzata e dell'impegno a tutelare i 15mila lavoratori ex Ilva.

Condividi