Una perturbazione attraverserà il centro-sud Maltempo, da giovedì neve in pianura e forti temporali Le previsioni annunciano un fine settimana da lupi. Prevista neve al nord, temporali al centro sud, con venti che soffieranno fino a 100 km orari

Condividi

Una perturbazione sta attraversando il Centro-Nord portando nevicate anche in pianura, venerdì un'altra più intensa porterà uno scombussolamento del tempo su tutta Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che giovedì mattina la neve farà la sua comparsa sulla pianura di Lombardia, Emilia e Veneto, mentre delle piogge interesseranno Toscana, Umbria e Marche.Venerdì invece una perturbazione piuttosto intensa verrà sospinta da violenti venti di Maestrale, Libeccio e Ponente che soffieranno fino a 150 km/h sulle valli appenniniche del Sud.Sarà una giornata da lupi. Al Nord la neve cadrà fino in pianura su Piemonte e Lombardia, sarà abbondante sulle Alpi e sulle Prealpi.Dalla neve ai nubifragi al centro. Si prevedono piogge forti con temporali su Toscana, Lazio, Umbria, Campania e Calabria.Intense mareggiate sulle coste tirreniche e su quelle della Sardegna, come detto poi il vento soffierà fino a 100 km/h, e anche di più sulle valli appenniniche.