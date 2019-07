Il caso Da oggi stop alle cure per Vincent Lambert: e il caso riaccende dibattito sul fine vita in Francia "La procedura di stop dei trattamenti", alla quale la Corte di Cassazione francese ha aperto la strada venerdì, "proseguirà a partire da oggi", ha fatto sapere il medico a ognuno dei membri della famiglia Lambert

Lo stop dei trattamenti per Vincent Lambert, paziente tetraplegico in stato vegetativo da oltre 10 anni e diventato il simbolo del dibattito sul fine vita in Francia, riprenderà "questo martedì".Lo ha annunciato alla famiglia il medico dell'ospedale Chu di Reims che si occupa di lui, Vincent Sanchez, secondo quanto apprende AFP da fonti concordanti."La procedura di stop dei trattamenti", alla quale la Corte di Cassazione francese ha aperto la strada venerdì, "proseguirà a partire da oggi", ha fatto sapere il medico a ognuno dei membri della famiglia Lambert.