Dall'immigrazione al lavoro, dalla sicurezza alle pensioni: in 57 pagine ecco il contratto Lega-M5s "Giorni e notti di lavoro, tanti punti del programma della Lega e del centrodestra in questo 'contratto di governo'. Basta bugie di giornali e tivu', ecco la realta': vi piace?" commenta Matteo Salvini. "Realizzati impegni presi in campagna elettorale" aggiunge Luigi Di Maio

30 punti programmatici, 57 pagine. Sono i numeri del "Contratto per il governo del cambiamento" siglato da M5S e Lega e pubblicato nella sua versione definitiva sul Blog delle Stelle e sul sito legasalvinipremier.it."Giorni e notti di lavoro, tanti punti del programma della Lega e del centrodestra in questo 'contratto di governo'. Basta bugie di giornali e tivu', ecco la realta': vi piace?", scrive il segretario della Lega invitando gli elettori a giudicare il lavoro fatto e riassumendo i punti principali dell'intesa: "dalla sicurezza alle pensioni, dall'immigrazione al lavoro, dalla legittima difesa alla Flat Tax, dalla chiusura dei campi Rom agli asili gratis per le famiglie italiane, dall'Autonomia delle Regioni alla chiusura delle cartelle di Equitalia".Il contratto di governo siglato da Lega e Movimento 5 stelle "vincola due forze politiche, che sono e rimangono alternative, a rispettare e fare quanto hanno promesso ai cittadini" dice a sua volta Di Maio in un passaggio del post pubblicato sul Blog delle Stelle sull'avvio delle votazioni on line sul programma. "In questo contratto non ci sono solo delle proposte, non c'e' solo un'idea di Paese, non ci sono solo le nostre battaglie storiche", aggiunge il capo politico M5s spiegando che "ci sono le persone che ho incontrato in campagna elettorale. C'e' la qualità della vita delle mamme che lavorano, ci sono i giovani della mia generazione che pensano al futuro, ci sono le famiglie in difficoltà, ci sono i lavoratori che hanno diritto a un salario dignitoso, gli insegnanti vittime di una riforma scellerata, gli italiani che sono emigrati all'estero, ci sono gli anziani che mantengono intere famiglie con la propria pensione, ci sono gli imprenditori che fanno grande il made in Italy, ci sono le forze dell'ordine che tutelano la nostra sicurezza, ci sono i pescatori, ci sono le vittime di reati di violenza che non devono essere lasciati soli dallo Stato".Occorre introdurre forme di vincolo di mandato per i parlamentari, per contrastare il sempre crescente fenomeno del trasformismo". Lo si legge nel contratto di governo tra M5S e Lega nel capitolo relativo alle riforme istituzionali. Le due forze politiche cita come esempi esteri l’articolo 160 della Costituzione portoghese e la disciplina dei gruppi parlamentari in Spagna. Confermano poi la volontà di una "drastica riduzione del numero dei parlamentari: 400 deputati e 200 senatori", la cancellazione del quorum per il referendum abrogativo e l’introduzione del referendum propositivo. "Altre questioni da affrontare in termini costituzionali - si legge - sono: l’abolizione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, istituzione rivelatasi inefficace rispetto agli scopi per i quali era stata concepita, e l’affermazione del principio della prevalenza della nostra Costituzione sul diritto comunitario, in analogia al modello tedesco, fermo restando il rispetto dell’articolo 11 della Costituzione. Occorre prevedere una maggiore flessibilità dell’azione di governo in modo tale da poter far fronte efficacemente ai diversi cicli economici, prevedendo l’adeguamento della regola dell’equilibrio di bilancio, che rende oggettivamente impossibile un’efficace azione anticiclica dello Stato". Confermato anche l'impegno sull'autonomia.Confermati nel contratto di governo tra M5S e Lega il reddito di cittadinanza, punto cardine dei 5 Stelle. "L’ammontare dell’erogazione - si legge - è stabilito in base alla soglia di rischio di povertà calcolata sia per il reddito che per il patrimonio. L’ammontare è fissato in 780 euro mensili per persona singola, parametrato sulla base della scala Ocse per nuclei familiari più numerosi. Al fine di consentire il reinserimento del cittadino nel mondo del lavoro, l’erogazione del reddito di cittadinanza presuppone un impegno attivo del beneficiario che dovrà aderire alle offerte di lavoro provenienti dai centri dell’impiego (massimo tre proposte nell’arco temporale di due anni), con decadenza dal beneficio in caso di rifiuto allo svolgimento dell’attività lavorativa richiesta". Previsto un investimento di 2 miliardi di euro per la riorganizzazione e il potenziamento dei centri per l’impiego. Spazio anche agli anziani: "È necessario assegnare una pensione di cittadinanza - si legge - a chi vive sotto la soglia minima di povertà. La nostra proposta è rappresentata da un’integrazione per un pensionato che ha un assegno inferiore ai 780 euro mensili, secondo i medesimi parametri previsti per il reddito di cittadinanza". "Andrà avviato un dialogo nelle sedi comunitarie - scrivono M5S e Lega - al fine di applicare il provvedimento A8-0292/2017 approvato dal Parlamento europeo lo scorso 6 ottobre 2017, che garantirebbe l'utilizzo del 20% della dotazione complessiva del Fondo sociale europeo (Fse) per istituire un reddito di cittadinanza anche in Italia (unico Paese europeo oltre la Grecia a non prevedere tale misura), anche invitando la Commissione europea a monitorare specificamente l'utilizzo del Fse per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale"."Occorre provvedere all’abolizione degli squilibri del sistema previdenziale introdotti dalla riforma delle pensioni cd. Fornero, stanziando 5 miliardi per agevolare l’uscita dal mercato del lavoro delle categorie a oggi escluse. Daremo fin da subito la possibilità di uscire dal lavoro quando la somma dell’età e degli anni di contributi del lavoratore è almeno pari a 100, con l’obiettivo di consentire il raggiungimento dell’età pensionabile con 41 anni di anzianità contributiva, tenuto altresì conto dei lavoratori impegnati in mansioni usuranti". Lo si legge nel contratto di governo tra M5S e Lega nel capitolo relativo alle pensioni. "Prorogheremo la misura sperimentale 'opzione donna' - aggiungono - che permette alle lavoratrici con 57-58 anni e 35 anni di contributi di andare in quiescenza subito, optando in toto per il regime contributivo. Prorogheremo tale misura sperimentale, utilizzando le risorse disponibili"."Sotto il profilo del bilancio Ue e in vista della programmazione settennale imminente occorre ridiscuterlo con l’obiettivo di renderlo coerente con il presente contratto di governo". Lo si legge nel contratto di governo nel capitolo relativo all'Unione europea. "Si ritiene necessario - aggiungono - rivedere, insieme ai partner europei, l’impianto della governance economica europea (politica monetaria, Patto di Stabilità e crescita, Fiscal compact, Mes, procedura per gli equilibri macroeconomici eccessivi, etc.) attualmente asimmetrico, basato sul predominio del mercato rispetto alla più vasta dimensione economica e sociale. Ci impegneremo infine nel superamento degli effetti pregiudizievoli per gli interessi nazionali derivanti dalla direttiva Bolkenstein"."Per risolvere il conflitto d’interessi, che spesso pregiudica l’azione della politica, intendiamo innanzitutto cambiare l’ambito di applicazione della disciplina estendendo l’ipotesi di conflitto oltre il mero interesse economico". Lo si legge nel contratto nel capitolo relativo al conflitto di interessi. "Riteniamo, infatti - scrivono le due forze politiche -, che debba qualificarsi come possibile conflitto di interessi l’interferenza tra un interesse pubblico e un altro interesse, pubblico o privato, che possa influenzare l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale, di una funzione pubblica, non solo quando questo possa portare un vantaggio economico a chi esercita la funzione pubblica e sia in condizione di un possibile conflitto di interessi, ma anche in assenza di un vantaggio immediatamente qualificabile come monetario. Intendiamo inoltre estendere l’applicazione della disciplina a incarichi non governativi, ossia a tutti quei soggetti che, pur non ricoprendo ruoli governativi, hanno potere e capacità di influenzare decisioni politiche o che riguardano la gestione della cosa pubblica, come ad esempio i sindaci delle grandi città o i dirigenti delle società partecipate dallo Stato"."L'Italia deve ricoprire un ruolo determinante ai tavoli dei negoziati europei in merito alle politiche di asilo e di immigrazione. Si deve puntare alla riduzione della pressione dei flussi sulle frontiere esterne e del conseguente traffico di esseri umani e contestualmente, nella medesima ottica, a una verifica sulle attuali missioni europee nel Mediterraneo, penalizzanti per il nostro Paese, in particolare per le clausole che prevedono l’approdo delle navi utilizzate per le operazioni nei nostri porti nazionali senza alcuna responsabilità condivisa dagli altri stati europei. È necessario il superamento del Regolamento di Dublino". Lo si legge nel contratto di governo tra M5S e Lega nel capitolo relativo all'immigrazione.