Le infrazioni da Nord a Sud Dalle grigliate con i vicini a chi va al mare, a chi amoreggia in macchina: le multe prima di Pasqua

C’è davvero un po' di tutto nel lungo elenco dei controlli delle forze dell’ordine per far rispettare il contenimento del covid-19.Stanco dell'isolamento forzato per le norme di contrasto al coronavirus, organizza un barbecue nel cortile di casa con i vicini: i quattro partecipanti vengono tutti multati dalla polizia. È accaduto a, dove gli agenti hanno denunciato un 40enne per resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio nel quartiere Santa Croce nella tarda serata di ieri: i poliziotti sono entrati nel cortile dell'abitazione sorprendendo i quattro che arrostivano carne e carciofi. Nel corso delle procedure di identificazione il padrone di casa ha dato in escandescenze scagliando piatti e una bottiglia d'olio contro gli agenti. I quattro hanno dichiarato di trovarsi nell'abitazione "per trascorrere allegramente la serata perche' stanchi della permanenza forzata in casa".Le forze dell'ordine hanno controllato ieri aquasi 17mila persone (16.937). Attività rafforzata in questi giorni prima delle festività pasquali. Sono state inflitte, come comunica la Prefettura, 579 multe, una persona è stata denunciata per false dichiarazioni e altre due per violazione di una norma del testo unico sulle leggi sanitarie, che prevede come pena anche l'arresto fino a 18 mesi, perché hanno violato l'obbligo di quarantena, uscendo dall'abitazione. Sono stati anche controllati 4.342 esercizi commerciali e otto titolari sono stati denunciati.Ogni giorno la media delle multe elevate indai Carabinieri oscilla tra le 40 e le 80. Centinaia le pattuglie impiegate. Le giustificazioni sono sempre le stesse: si va dalle passeggiate, alla corsetta rigenerante fino all'uscita dal comune per i prezzi più convenienti di un supermercato. Da segnalare il caso di due giovani di Trento che pensavano di eludere i controlli spostandosi a bordo di un taxi.Sono 39 le persone arrestate e 16.039 le persone sanzionate o denunciate sulle 304.167 persone controllate dalle forze dell'ordine, dalle Specialità della Polizia di Stato e dalle Polizia municipali nell'area metropolitana didall'11 marzo a oggi nell'ambito dei servizi per la verifica dell'osservanza delle prescrizioni dettate per l'emergenza coronavirus su popolazione ed esercizi commerciali. Denunciate alcune persone che si godevano lunghe passeggiate sulla spiaggia e chi faceva i primi tuffi in mare. La Guardia di Finanza ha anche arresto uno spacciatore e fatto chiudere un locale che sfornava colombe e altri dolci pasquali. I prodotti sono stati dati in beneficenza.Ci sono anche due fidanzatini, lui riminese, lei residente fuori provincia, tra le persone sanzionate ieri dalla Polizia municipale di, durante i controlli contro i rischi contagio da coronavirus. I due sono stati pizzicati ad amoreggiare in un auto ferma in un parcheggio e hanno incassato anche una denuncia per "atti osceni in luogo pubblico".