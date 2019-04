Serie A, trentunesima giornata Gran colpo Frosinone al Franchi (0-1): salvezza non impossibile Daniel Ciofani all'84' regala ai ciociari, penultimi, tre punti di inestimabile valore per provare ad evitare la retrocessione. Non bene la Fiorentina: un palo di Chiesa, qualche tentativo aereo ma gara decisamente sottotono

di Gianluca Luceri Daniel Ciofani firma il colpo di vitale importanza del Frosinone che, dopo il 3-2 da brividi al Parma nell’infrasettimanale, passa anche al ‘Franchi’ (0-1) e, con due vittorie consecutive, ravviva ulteriormente le sue speranze di salvezza. Delude la Fiorentina, decima, che non ha ormai più velleità di classifica (resta però l’obiettivo Coppa Italia).Viola più ‘costruttivi’ nel primo tempo, gli ospiti giocano però in modo ordinato e cercano sempre di rispondere, senza essere mai schiacciati. Al 3’ ci prova subito Mirallas (preferito a Simeone): tiro forte ma centrale, Sportiello respinge in corner. Senza fortuna i due tentativi di Milenkovic, il primo di testa (alto), il secondo in rovesciata (centrale). In mezzo (15’), spunto offensivo dei ciociari con il destro largo di Valzania. Al 31’ la chance più nitida per i padroni di casa con Chiesa che, in tuffo, non trova il bersaglio da posizione ravvicinata. Sorvola la traversa (di poco) anche la girata aerea di Benassi su punizione di Biraghi. Prima del riposo (39’), Frosinone pericoloso con la conclusione di Beghetto neutralizzata a fatica da un non irreprensibile Lafont.Ripresa. Su sponda Pezzella, in avvio, Benassi manca ancora la porta di testa, senza precisione al 66’ il diagonale mancino di Veretout. A ruota occasione limpida per gli ospiti, con il liberissimo Goldaniga che da pochi passi (su angolo) spedisce a lato impattando male (spalla) il pallone. Brividi in area viola anche per una capocciata di Paganini che sfila a lato non di molto (75’). All’81’ Fiorentina sfortunata: destro a giro di Chiesa e sfera che si stampa sul palo. Gol sfiorato… gol subito: il neo entrato Daniel Ciofani, servito da Pinamonti appena dentro l’area, fulmina Lafont con uno splendido destro incrociato. La Fiorentina accusa il colpo: non spaventano Sportiello i tentativi finali di Vlahovic (93’) e Simeone (94’). Al triplice fischio, grande festa per i ciociari sul prato del ‘Franchi’: salvezza ancora complicata, ma non impossibile.