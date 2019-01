Si aggrava il bilancio dei morti, 16 i feriti Danimarca, incidente ferroviario sul ponte: 8 vittime Si è trattato del peggiore incidente ferroviario in 30 anni nel Paese

Si è aggravato ad 8 vittime il bilancio del micidiale scontro ieri tra un convoglio merci ed uno passeggeri che provenivano da direzioni opposte sul ponte Great Belt, che unisce la due isole di Fionia e Selandia, inDanimarca. Lo ha comunicato la polizia, spiegando che i due corpi senza vita erano tra i rottami del treno. I feriti sono 16. Si è trattato del peggiore incidente ferroviario in 30 anni nel Paese.Sotto la violenza della pioggia e del vento un telone di un treno merci si è staccato e ha colpito il treno passeggeri che andava nella direzione opposta, costringendolo a frenare improvvisamente e facendolo deragliare. Il ponte collega le due isole danesi di Selandia (in cui sorge la capitale della Danimarca, Copenaghen) e di Fionia; è un ponte sospeso, conosciuto come ponte Est, che ha la terza più lunga campata principale (1,6 km) al mondo, la più lunga al di fuori dell'Asia.Le autorità hanno sospeso il traffico nonostante il ponte sia una delle principali vie di collegamento nel Paese. La tempesta Alfrida ha provocato gravi disagi: sono caduti alberi sui binari, è aumentato il livello dell'acqua in varie punti e le autorità hanno emesso un'allerta maltempo "molto pericolosa". Anche il ponte dello stretto di Sund, che collega Copenaghen a Malmoe, in Svezia, è stato chiuso al traffico per diverse ore. E proprio in Svezia, più di 100 mila famiglie sono rimaste senza luce a causa della tempesta.