Copenaghen Danimarca, la Regina approva il governo di minoranza della socialdemocratica Frederiksen A 41 anni, sarà il primo ministro più giovane di sempre

Mette Frederiksen (Ansa)

La Regina Margherita di Danimarca ha dato la sua approvazione alla formazione di un governo di minoranza guidato dalla socialdemocratica Mette Frederiksen. A 41anni, sarà il primo ministro più giovane di sempre e la seconda donna a guidare il paese scandinavo, dopo la sua compagna di partito Helle Thorning-Schmidt.Il via libera della sovrana è arrivato dopo che Frederiksen l'ha informata oggi di aver raggiunto un accordo con altri tre partiti del blocco di sinistra: i Social liberali, il Partito socialista del popolo e la lista Unita. Insieme i quattro partiti raggiungono 91 seggi su 179, rispetto ai 75 del blocco moderatto del premier uscente Lokke Rasmussen. Si prevede che il nuovo esecutivo venga presentato domani.Fra gli obiettivi del patto di governo "Direzione equa per la Danimarca" vi è il contrasto alle disuguaglianze sociali e la riduzione entro il 2030 del 70 % delle emissioni di gas serra rispetto al 1990. In campagna elettorale Frederiksen aveva promesso una stretta sui migranti, che però appare ammorbidita dopo i negoziati con gli altri partiti del blocco di sinistra. Viene infatti accantonata la proposta del precedente governo di rinchiudere i migranti in attesa di espulsione sull'isola disabitata di Lindholm. La Danimarca riprenderà inoltre ad accettare rifugiati secondo il sistema di quote dell'Onu, anche se il patto di governo non menziona numeri precisi.