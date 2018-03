Lutto nel calcio Udine, morto il capitano della Fiorentina Davide Astori, shock nel mondo del calcio Il calciatore, che aveva disputato anche 14 gare con la nazionale, era in ritiro ad Udine con la squadra viola, rinviate tutte le partite di Serie A e B previste oggi e domani

La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e' scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore.

Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità di tutti. pic.twitter.com/bFGnkReWEC — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 4, 2018

​Lutto nel mondo del calcio, è morto stanotte per un malore con arresto cardiocircolatorio il capitano della Fiorentina Davide Astori. Secondo quanto si è appreso, il giocatore era in un albergo di Udine con la squadra, dove oggi doveva disputare il match del campionato di Serie A contro la squadra friulana.Il difensore giocava con la squadra viola dal 2015, dopo aver militato tra le altre con Cagliari e Roma. Aveva totalizzato anche 14 presenze con la nazionale maggiore. La gara prevista per questo pomeriggio alle 15 tra Udinese e Fiorentina non si giocherà in segno di lutto. Il rinvio è stato deciso dal commissario della Lega di serie A, Giovanni Malagò. Anche Genoa-Cagliari, in programma alle 12.30, non si giocherà per la morte di Astori, che ha indossato a lungo la maglia della squadra sarda. I giocatori del Cagliari, sconvolti, hanno ottenuto infatti da Malagò il rinvio della gara: lungo e commosso applauso dello stadio di Marassi all'annuncio del rinvio. Il Segretario del Partito democratico, Matteo Renzi, tifoso della squadra viola, ha scritto su Twitter "mi sembra impossibile. Sono incredulo e piango con la sua famiglia e con tutta la Fiorentina. Ciao Capitano".Il Commissario Straordinario della Lega di Serie A, Giovanni Malagò, vista "la tragedia che ha colpito il mondo del calcio con l'improvvisa scomparsa del capitano della Fiorentina Davide Astori, ha deciso di rinviare a data da destinarsi le partite in programma oggi nella 27^ giornata di serie A". E anche la Lega di B ha deciso di rinviare le gare in programma oggi e domani, cioè le partite tra Avellino e Bari, tra Carpi e Venezia e tra Foggia ed Empoli, valevoli per l'ottavo turno diritorno del campionato cadetto. Tutti gli incontri si disputeranno in data da destinarsi.Dalla Roma alla Juventus, Inter, Napoli e Milan: si susseguono i messaggi di cordoglio dei club di Serie A per l'improvvisa scomparsa del capitano viola. "La Roma si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Davide Astori", ha scritto la società giallorossa su Twitter, mentre per la Juventus "oggi non esistono colori ma soltanto un profondo dolore", il Napoli è sconvolto "dalla tremenda notizia", l'Inter partecipa "con commozione" al dolore della famiglia e il Milan parla di "un ragazzo innamorato del calcio e della vita, cresciuto con noi"."La scomparsa improvvisa di Davide Astori, capitano della Fiorentina e difensore della nazionale azzurra, è un grande dolore. Perdiamo un atleta e un uomo straordinario. Un abbraccio alla sua famiglia e alla #Fiorentina"; lo ha scritto su Twitter il Ministro dello sport, Luca Lotti.