World Economic Forum Davos, Moscovici: con Padoan incontro molto positivo. May come Trump: basta mercato senza regole. 'Il percorso sarà incerto a volte per il Regno Unito, ma il futuro fuori dall'Ue sarà radioso'. Così il premier britannico e Schaeuble riponde: non si inizia negoziato con minacce

Incontro a Davos tra il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, e il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici. ''E' stato un incontro molto positivo. Sono fiducioso'', ha detto il commissario europeo che, sui contenuti, ha risposto che non si è parlato di misure. Il ministro dell'Economia si è invece defilato rapidamente, senza parlare con i giornalisti che lo attendevano.L'incontro del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan con il commissario Moscovici ''è durato un quarto d'ora, fa parte della prassi di dialogo continuo tra il governo e le autorità europee che si occupano della sorveglianza sui conti pubblici nazionali. L'incontro è stato aperto e costruttivo''. Lo affermano fonti Mef presenti a Davos.Sì alla globalizzazione, al libero commercio e al libero mercato, ma con la determinazione che al centro della politica 'mainstream' tornino le preoccupazioni del popolo. Il premier britannico Theresa May parlando alla platea del forum economico mondiale, ha promesso una svolta che richiama i toni usati da Donald Trump: 'Sì al libero commercio e libero mercato, ma mostreremo che funzionerà per tutti'. E ha aggiunto: 'Dobbiamo prepararci a un negoziato duro con l'Unione europea, per stabilire il ruolo della Gran Bretagna su scala globale e guardando ad una serie di accordi commerciali che non siano limitati all'Europa, ma vadano oltre l'Europa.La strada intrapresa dalla Gran Bretagna dopo il referendum a favore della 'Brexit' presenta alcune incognite, ma "fuori dall'Unione europea ci aspetta un futuro più brillante": ha detto il premier britannico Theresa May al Forum economico mondiale."Non credo che possiamo iniziare un negoziato minacciandoci": così il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble sulle affermazioni della premier inglese Theresa May a proposito del negoziato per l'addio all'Unione europea e la minaccia di fare di Londra una sorta di paradiso fiscale. "Noi non vogliamo punire la Gran Bretagna" ma - ha aggiunto Schaeuble - "è ovvio che ci sono delle conseguenze, il passaporto europeo (per le imprese britanniche, ndr) non sta più in piedi".