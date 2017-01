World Economic Forum Davos: forum blindato. Presidente cinese: "Globalizzazione non è problema". Velate critiche a Trump Anche barriere antisfondamento tir, la cittadina montana presidiata da centinaia di poliziotti

Ci sono anche le barriere antisfondamento da parte di tir quest'anno a garantire la sicurezza dei circa 3.000 partecipanti al World Economic Forum di Davos. Le barriere, che si aggiungono alle grate e ad un controllo minuzioso del territorio da parte della polizia, impediscono il passaggio sulla promenade che costeggia il Congress Centre dove Capi di Stato, ministri, top manager partecipano alla settimana di incontri e confronti."Alcune persone accusano la globalizzazione economica" per il "caos" in cui viviamo oggi, ma molti problemi attuali "non sono stati causati da essa": lo ha detto il presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping, citando fra gli esempi le ondate di profughi dal Nord Africa e Medio Oriente e la grande crisi finanziaria di dieci anni fa."E' vero che la globalizzazione ha creato nuovi problemi, ma questa non è una giustificazione per cancellarla, quanto piuttosto per adattarla". Lo ha detto il presidente con un apparente riferimento alle forze anti-globaliste che hanno portato al potere Donald Trump negli Usa. "Piaccia o no, l'economia globale è l'enorme oceano dal quale nessuno può tirarsi fuori completamente".Il panorama industriale e commerciale mondiale è cambiato completamente, con nuove catene del valore globale, eppure "le regole del commercio globale non hanno seguito questi sviluppi. C'è una frammentazione delle regole". La Cina sta conducendo un'offensiva al Wto per ottenere lo status di economia di mercato che la metterebbe al riparo dai dazi."Dobbiamo dire no al protezionismo. Perseguire il protezionismo è come chiudersi dentro una stanza buia. Vento e pioggia possono pure restare fuori, ma resteranno fuori anche la luce e l'aria". Lo ha detto Xi Jinping. "Nessuno uscirebbe vincitore da una guerra commerciale"."L'accordo di Parigi (sul cambiamento climatico, ndr) è un passo avanti magnifico, tutti i firmatari dovrebbero rispettarlo". Lo ha detto il presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping, parlando a Davos dell'accordo, che il presidente eletto Usa Donald Trump ha criticato, come una "responsabilità che dobbiamo assumere per le prossime generazioni".