Accordo Usa-Cina: Stop guerra commerciale

Tra Washington e Pechino è stato registrato "un consenso per prendere misure efficaci per ridurre in modo sostanziale il deficit commerciale degli Stati Uniti con la Cina". E' quanto ha reso noto in un comunicato la Casa Bianca, dando conto delle "consultazioni costruttive" che si sono tenute ieri e giovedì a Washington tra la delegazione americana e la delegazione cinese, secondo le indicazioni ricevute dal presidente Donald Trump e dal presidente cinese Xi Jinping."Per venire incontro alle crescenti necessità di consumi del popolo cinese ed alla necessità di uno sviluppo economico di alta qualità - si legge ancora nella nota - la Cina aumenterà in modo significativo l'acquisto di beni e servizi americani. Questo aiuterà a sostenere la crescita e l'occupazione negli Stati Uniti".Entrambe le parti hanno poi concordato "aumenti significativi nelle esportazioni agricole ed energetiche negli Stati Uniti, che manderanno un team in Cina per lavorare sui dettagli".Tra Washington e Pechino è stato poi registrato anche "un consenso sulla necessità di creare condizioni favorevoli per accrescere il commercio in queste aree".Infine, conclude la nota della Casa Bianca, Stati Uniti e Cina hanno sottolineato l'importanza che attribuiscono alla "protezione della proprietà intellettuale, concordando di rafforzare la cooperazione", e hanno deciso di "continuare e impegnarsi ad alto livello su questi temi per cercare di risolvere le loro questioni economiche e commerciali in maniera proattiva".