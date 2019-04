Dazi: la minaccia di Trump non frena le borse europee

di Fabrizio Patti Questa mattina avvio in sordina per le borse europee, dopo la minaccia di Trump di nuovi dazi alle importazioni dall’Ue, in risposta aiuti pubblici concessi ad Airbus. Ora gli indici virano al positivo, con rialzi entro il mezzo punto percentuale. La migliore è Milano, il Ftse Mib guadagna lo 0,44%.Sui mercati rallenta la corsa del petrolio spinto dalle tensioni in Libia . Il Brent è ai massimi da cinque mesi, ieri ha sfondato i 70 dollari al barile e ora è a 71,15. Wti in lieve salita, a 64,64 dollari.A Piazza Affari rialzi generalizzati, ma gli acquisti premiano in particolare i bancari ed Eni, che sale dell'1,16 per cento.Banco Bpm e Ubi Banca guadagnano entrambe poco meno dell'uno e mezzo per cento. A febbraio secondo banca d'Italia i depositi sono cresciuti del 2,8% su base annua e le sofferenze sono scese del 32,4 per cento.In negativo soprattutto Technogym -4,16%, dopo la vendita del 7% del capitale da parte della controllante.Tra i titoli principali Prysmian cede il 3,88% per problemi al cavo sottomarino tra Scozia e Galles.In lieve discesa lo spread, a quota 247 punti base, stabile l'euro sul dollaro a 1,1276.