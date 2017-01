Napoli De Magistris: "Saviano? Il tuo successo aumenta con gli spari dei clan" La polemica dopo l'ultimo raid, in cui sono stati feriti tre senegalesi ed una bambina di 10 anni.

A Napoli "più si spara, più cresce la tua impresa. Non posso credere che il tuo successo cresca con gli spari della camorra". Così, con un durissimo post su Facebook, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, si rivolge allo scrittore Roberto Saviano per il quale a Napoli nulla sta cambiando.La polemica dopo l'ultimo raid, in cui sono stati feriti tre senegalesi ed una bambina di 10 anni."Vuoi vedere, caro Saviano, che ti stai costruendo un impero sulla pelle di Napoli e dei napoletani? Stai facendo ricchezza sulle nostre fatiche, sulle nostre sofferenze, sulle nostre lotte. Che tristezza. Non voglio crederci". Scrive il sindaco di Napoli. "Caro Saviano, sei diventato un brand che tira se tira una certa narrazione", aggiunge de Magistris. "Caro Saviano, ti devi rassegnare: Napoli è cambiata, fortissimo è l'orgoglio partenopeo".