Serie A Tra Udinese e Toro giusto 1-1 Piatek trascina ancora il Genoa Alla 'Dacia Arena' segna De Paul nel 1° tempo, risponde in avvio ripresa Meite con un super gol di sinistro. Al 'Ferraris' il Bologna si arrende 1-0 ed è ancora Piatek l'uomo del giorno: per il giovane polacco 4 reti in 4 gare

Pari giusto (1-1) alla ‘Dacia Arena’ tra l’Udinese, che non trova il riscatto dopo il ko di Firenze, e il Toro, reduce dal successo di misura con la Spal. Entrambe le squadre restano appaiate in classifica a quota 5 punti. Il gol di destro firmato De Paul al 28’ - ripartenza friulana e assist di Pussetto, rete confermata dal Var - scuote una prima parte di gara tutt’altro che indimenticabile. Due chances per i granata, con le conclusioni appena larghe di De Silvestri (24’) e Berenguer (38’).Pari Toro in avvio ripresa (49’): dal limite, col mancino, Meite toglie le ragnatele dall’incrocio dei pali. Conclusione bellissima e assolutamente imparabile per Scuffet. Per qualche minuto l’Udinese accusa il colpo, gli ospiti prendono campo e racimolano angoli, senza trovare però la via della porta. Al 71’, su corner De Paul, esce di un soffio la capocciata di Behrami. Risponde il granata Aina (83’): doppio dribbling ma conclusione alta. Sipario.Possesso sterile dei padroni di casa e portieri praticamente inoperosi in un brutto primo tempo dove, intensità a parte, non succede davvero nulla. Poco da dire fino al 69’, minuto in cui il sempre più sorprendente Piatek - quarta rete in 4 gare per il polacco - ‘spacca’ il match di destro su assist Criscito.I felsinei, ancora senza reti in campionato, provano l’assalto finale ma non riescono a produrre nessuna palla-gol. Il Genoa non trema – Lazovic all’89’ potrebbe addirittura raddoppiare - e sale a quota 6 in classifica con una partita da recuperare: non male come ruolino di marcia. Per Pippo Inzaghi terza sconfitta in quattro partite: l’aria si fa già pesante. Nervosismo alle stelle pochi secondi prima del triplice fischio (97’): espulso Pulgar, ammoniti i due portieri Marchetti e Skorupski.