La Repubblica "De Rossi e 3 senatori chiesero la cacciata Totti". Pallotta: Bugie. AS Roma: quadro distorto L'ex ds Monchi: Fronda interna? Non ne so nulla

A dicembre all'interno della Roma si creò una fronda interna contro l'allenatore Eusebio Di Francesco e contro lo stesso Francesco Totti, guidata dal capitano De Rossi e da tre senatori, Kolarov, Dzeko e Manolas: lo scrive Repubblica in un lungo articolo da Siviglia firmato da Carlo Bonini e Marco Mensurati.Nel servizio, che cita una mail del preparatore atletico Ed Lippie al presidente Pallotta, si sostiene che i quattro ritenevano il gioco di Di Francesco dissennato e dispendioso e chiedevano l'allontanamento del tecnico ma soprattutto di Totti, il dirigente ed ex capitano che avrebbero accusato di trasmettere percezioni negative allo spogliatoio.Le fonti da cui Lippi sostiene di aver appreso di questi malumori sono il medico sociale Riccardo Del Vescovo e il fisioterapista Damiano Stefanini, poi entrambi rimossi insieme a Di Francesco e al ds spagnolo Monchi. I senatori, secondo Repubblica, capiscono che e' stato Totti a ordinare la rimozione di Stefanini e da allora scende il gelo tra l'ex capitano e De Rossi che era molto legato a Stefanini."Sono tutte c......, qualcuno sta provando a danneggiare la Roma con continue bugie". Con queste parole al sito de Il Messaggero, il presidente della Roma James Pallotta dagli Stati Uniti commenta l'inchiesta de la Repubblica. "Oggi chiarirò la situazione", aggiunge il patron giallorosso."AS Roma desidera prendere le distanze dalla ricostruzione apparsa sulle pagine sportive della Repubblica in data odierna. Contrariamente all'abitudine del Club, che non è solito commentare le indiscrezioni di stampa, a tutela delle persone menzionate nel servizio, l'AS Roma ritiene che non sia attendibile trasformare in fatti eventuali opinioni espresse da terzi, e riportate a terzi, delineando in questo modo un quadro distorto e totalmente distante dalla realtà". Così la Roma, con una nota, ha espresso la propria posizione in merito all'inchiesta pubblicata oggi dal quotidiano La Repubblica."Non ne so nulla, non conosco gli estensori dell'articolo". Così l'ex ds della Roma Monchi commenta ai microfoni di radio Centro Suono Sport l'inchiesta de la Repubblica che svela una fronda interna allo spogliatoio della Roma.