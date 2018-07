La polemica Decreto Dignità, Forza Italia: mostro che scontenta tutti quelli cui è diretto

"L'incompetenza e l'ignoranza generano solo 'decre-mostri' come quello pomposamente definito 'dignità' e che in realtà rappresenta il contrario di quanto richiesto da chi il lavoro può crearlo davvero".Si chiude così una nota che Giorgio Mulè, deputato FI e portavoce unico dei gruppi azzurri di Camera e Senato, dedica al provvedimento che il Governo si appresta a varare."Il governo chiacchierone che non ha alcuna legge da far approvare al Parlamento sta per sfornare il decreto legge cosiddetto 'dignità' che - sottolinea Mulè in precedenza - scontenta tutti i soggetti a cui è diretto: Confindustria ("L'occupazione non si genera irrigidendo le regole, sono solo elementi formali che non porteranno alcuna positività"), Confartigianato ("Misure opposte a quelle di favorire occupazione), Confcommercio ("Gli interventi sul contratto a termine segnano il ritorno ad un periodo di incertezza, ad un incremento del contenzioso e ad una potenziale ricaduta negativa sull'occupazione"). Al ministro del Lavoro che non ha mai lavorato, Luigi Di Maio, andrebbe ricordato che le leggi si fanno per andare incontro alle richieste delle imprese, degli artigiani e dei commercianti", aggiunge Mulè.