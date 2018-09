Via libera Decreto Genova: Mattarella ha firmato Ora il testo sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto Genova, che sarà così pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il testo era arrivato ieri mattina al Quirinale ma il decreto nella forma definitiva predisposta per la firma è arrivato al Capo dello Stato alle 14,30 di oggi, ed è stato firmato da Mattarella alle 17."Oggi abbiamo dato un consiglio, un nome, un cognome e un curriculum di altissima professionalità, genovese che ha girato il mondo", per la carica di commissario straordinario per Genova, "coinvolto direttamente, anche tramite famiglia, nel disastro". Lo dice Matteo Salvini a Milano. "Serve un manager, onesto, pulito, riconosciuto, il nome ce l'hanno sia Conte che Di Maio. Spero si chiuda oggi. Domenica e lunedì sarà a Genova". Salvini non fa nomi ma osserva:"A me sarebbe piaciuto molto anche il sindaco Bucci", ma "la decisone spetta a Conte"."Nel decreto c'è qualche luce, ci sono molte ombre". Il governatore ligure e commissario straordinario per l'emergenza, Giovanni Toti, ha l'amaro in bocca, commentando il Decreto Genova. Secondo il presidente di Regione Liguria, "occorrono più soldi per il porto di Genova, c'è un sistema di risarcimento che è ancora tutto da tarare, anche se la zona franca urbana potrebbe essere un buon inizio, occorre più denaro per l'autotrasporto" dice Toti. Ma la priorità, sottolinea il governatore, è "il nuovo commissario, che spero venga nominato molto in fretta, che tenga conto delle necessità di reale urgenza che vengono prima di ogni altra cosa per costruire il ponte. Il processo descritto nel decreto (sulla ricostruzione, ndr) è ancora un po' nebuloso".