Ieri la fiducia Decreto Milleproroghe: dopo la seduta fiume notturna, alla Camera riprendono i lavori Seduta fiume per tutta la notte alla Camera dei Deputati sul decreto Milleproroghe che ieri ha incassato la prima fiducia del governo giallo-verde con 329 sì, 220 no e 4 astenuti. Il Partito Democratico ha presentato 160 ordini del giorno

Condividi

È ripreso nell'Aula della Camera l'esame del Dl milleproroghe. Ieri è stata votata la fiducia chiesta dal Governo. Con la prosecuzione di un atteggiamento ostruzionistico da parte del Pd, nella notte ha preso il via una seduta-fiume che si è conclusa questa mattina alle 6 in cui si è svolta la illustrazione degli ordini del giorno.Alle 10 la seduta è ripresa con la votazione degli ordini del giorno e la seduta proseguirà senza interruzioni fino alla votazione finale sul decreto legge.Il Pd ha annunciato che metterà in votazione tutti gli ordini del giorno presentati. Alla ripresa dei lavori dell'assemblea di Montecitorio vengono espressi i pareri sugli ordini del giorno: a quel punto il Pd potrà continuare a praticare ostruzionismo facendo intervenire i propri deputati sia in dichiarazione di voto sugli odg sia, successivamente, in dichiarazione finale sull'intero provvedimento. Non è dunque, allo stato prevedibile con certezza quando si perverrà al voto finale.Il decreto dovrà tornare al Senato per l'approvazione definitiva entro il 23 settembre.