I voti a favore sono stati 150, quelli contrari 107 Decretone, via libera definitivo in Senato con 150 sì Diverse le novità introdotte durante l'esame di Senato e Camera che non hanno comunque cambiato l'impianto del provvedimento

Condividi

#RedditoDiCittadinanza e #Quota100. Con 150 voti favorevoli, 107 contrari e 7 astensioni, il Senato ha approvato, in via definitiva, il ddl di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 https://t.co/Isel6Tacpl #OpenSenato pic.twitter.com/ChstqzkGke — Senato Repubblica (@SenatoStampa) 27 marzo 2019

Con 150 sì, 107 no e 7 astenuti l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il 'decretone' con il reddito di cittadinanza e quota 100 senza modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera. Il decreto è stato approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 17 gennaio ed è stato modificato nel corso dell'iter parlamentare.Tra le principali novità, che diventano ora legge dello Stato, c'è il beneficio extra fino a 50 euro per il reddito di cittadinanza alle famiglie numerose e con disabili, il superamento del limite dei 45 anni per il riscatto agevolato della laurea, più controlli sui furbetti e paletti per i finti genitori single. Arrivano, inoltre, norme sulla tutela della privacy, una stretta sugli extracomunitari, il prolungamento della pace contributiva e l'innalzamento a 45mila euro della soglia per l'anticipo del Tfs degli statali."È un giorno importante per l'italia. reddito e quota 100 sono a tutti gli effetti realtà. Dal Senato l'ok definitivo. Grazie alle due misure qualificanti del nostro contratto di governo diamo speranza e dignità a milioni di italiani. Un'altra promessa mantenuta", scrive su twitter il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo il via libera definitivo del senato al Decretone.