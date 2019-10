Manovra Def: ok Camera ad autorizzazione aggiornamento piano di rientro con 319 sì

Via libera dell'Aula della Camera alla relazione della maggioranza che autorizza il Governo alla richiesta di aggiornamento del piano di rientro previsto nel Def verso l'obiettivo di medio periodo prevista dalla relazione che accompagna la Nota di aggiornamento al Def.L'autorizzazione è stata approvata, come previsto dalla legge, a maggioranza assoluta dei componenti con 319 sì, 193 no e 3 astenuti.Nella relazione si attesta che rispetto ai livelli programmatici del Def 2019, l'obiettivo di indebitamento netto in rapporto al Pil passa dal 2,1 al 2,2 per cento nel 2020, risulta invariato nel 2021 e migliora nel 2022 di 0,1 punti percentuali. In termini strutturali, il livello del saldo risulta invariato nel 2020, per poi peggiorare di 0,1 punti percentuali nel 2021 e 0,2 punti percentuali nel 2022.