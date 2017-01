Intervista ad Avvenire Delrio: "Il Governo non ha orizzonte lungo, rispettare i cittadini" "Plausibile legge elettorale entro giugno, si parli anche con M5S"

Condividi

"Il governo Gentiloni e il voto sono nelle mani del Parlamento e del capo dello Stato. Però l'orizzonte che ha davanti, a mio parere, non è lungo. I cittadini e gli elettori vanno rispettati: il 4 dicembre hanno espresso un chiaro bisogno di partecipare e ridefinire lo scenario politico". Così il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, in un'intervista ad Avvenire."Non essendo possibile votare a febbraio, la maggioranza si è fatta carico di un esecutivo di servizio che accompagni il Parlamento nel periodo che servirà a definire le regole elettorali. Dire che questo processo si conclude entro giugno - afferma Delrio - mi sembra plausibile. Il 24 gennaio, con la sentenza della Consulta sull'Italicum, i tasselli saranno più chiari e tutti dovranno uscire allo scoperto".Sulla legge elettorale, "io prediligo il Mattarellum, con tutti i ritocchi che si ritengono necessari. una proposta che facciamo a tutti, senza interlocutori privilegiati", dichiara il ministro. "Lega ed M5S, se davvero vogliono andare al voto, si facciano avanti. Dialoghiamo con tutti, senza pregiudizi. E chiediamo a Forza Italia di non porre veti".Per Delrio le larghe intese "non sono lo sbocco obbligato. La vocazione maggioritaria del Pd resta. Se ci diamo un'identità sociale forte e se non cediamo al proporzionale puro - osserva - possiamo giocare pienamente la partita di una 'terza via' tra il populismo e la consegna della politica al capitalismo rapace".Sul reddito d'inclusione, "in un mese il Senato può chiudere l'iter della legge delega. Nel frattempo i decreti attuativi si possono già scrivere, non c'è bisogno di aspettare. La volontà del governo e del Parlamento c'è", assicura Delrio. In merito alla dotazione, 1,8 miliardi, "è corretta la stima di 7 miliardi dell'Alleanza contro la povertà. Chiunque governi, ci dobbiamo arrivare progressivamente", dice Delrio, che difende lo stanziamento per le banche in crisi: "Senza la garanzia una tantum di 20 miliardi per le banche avremmo portato sulla soglia di povertà svariate altre migliaia di famiglie e persone".