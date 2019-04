Serie A, posticipo trentesima giornata Sassuolo, il digiuno è finito: 4-0 al Chievo, vicinissimo alla B I neroverdi, che non vincevano da quasi due mesi e mezzo, travolgono al 'Mapei' i gialloblù con la doppietta del turco Demiral e le reti di Locatelli e Berardi. Speranze ormai ridotte a zero per la squadra di Di Carlo

Il Sassuolo non vinceva dal 26 gennaio (3-0 al Cagliari, poi appena 3 punti in otto gare): il lungo digiuno finisce al 'Mapei' contro il fanalino Chievo (4-0), ormai praticamente in Serie B (-17 dall’Empoli quart’ultimo ad otto giornate dalla fine).Primo tempo frizzantissimo. Pronti, via e neroverdi avanti (4') con lo stacco di Demiral su cross di Lirola. Immediata e veemente la risposta degli ospiti: doppio miracolo di Consigli su Leris (6’) e Bani (7’) e al 9' pari annullato a Giaccherini (col Var) per un precedente fallo di Barba su Bourabia. Poi è solo Sassuolo: Sorrentino salva su Babacar e due volte su Berardi, ma al 45' incassa il 2-0 firmato ancora di testa (su corner) dal turco Demiral, che fa doppietta.Tris neroverde ad inizio ripresa (47’): cross dalla destra di un Lirola inarrestabile, sul secondo palo Locatelli (solissimo) controlla e insacca senza difficoltà. Dieci giri di lancette e arriva il poker, segnato da Berardi dopo una bella azione di Babacar in area ospite (57’). Il Var non ‘sorride’ al Chievo nemmeno al 62’: su punizione di Giaccherini, Cesar mette dentro in spaccata il gol della bandiera ma lo fa in posizione di fuorigioco. Maggioni annulla. Resta una pericolosa incursione di Boga (79’) e il rigore sprecato all’89’ da Giaccherini, che si fa ipnotizzare da Consigli.