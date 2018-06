Denver, autista di Uber spara a un passeggero e lo uccide

Condividi

Un autista di Uber è stato arrestato dalla polizia di Denver, negli Stati uniti, per aver sparato uccidendo un suo passeggero.

Il fatto è avvenuto venerdì, secondo la polizia, dopo un alterco poco prima delle tre del mattino su un'autostrada della città del Colorado.



Il passeggero, il 45enne Hyun Kim to Hyun, è stato colpito da diversi spari dell'autista, Michael Hancock, 29 anni. Hancock ha affermato che il passeggero lo ha aggredito, secondo il rapporto della polizia, e lui si è protetto. "Siamo profondamente turbati - ha reagito la compagnia Uber - per gli avvenimenti di Denver".

UPDATE: 29 YO Michael Hancock has been arrested for investigation of first degree murder for the early morning shooting on I-25 and Unversity. pic.twitter.com/YVvKFVy5ge