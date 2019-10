Preservativi gratis Ucraina, in Parlamento la proposta di legge per creare uno 'schedario del sesso' Secondo l'autore della proposta aiuterebbe anche a tenere sotto controllo comportamenti devianti e violenze

Andrei Hilko, deputato della Rada, il Parlamento ucraino, ha presentato alla Commissione per i diritti dell’uomo una proposta di legge per creare nel Paese uno “Schedario del sesso”. Si tratterebbe di un registro statale, su base volontaria, delle persone che conducono una regolare vita sessuale attiva.Secondo il deputato dovrebbero essere inserite in questo "schedario" tutte le coppie che hanno una relazione intima. La registrazione dovrebbe essere effettuata su una piattaforma digitale tramite una app per smartphone da ogni coppia all'inizio del rapporto, confermando la propria identità e l'attivazione con un sms. Hilko sostiene che aiuterebbe anche a tenere sotto controllo comportamenti devianti e violenze.Per incentivare le coppie a farsi 'schedare', il deputato propone di garantire cure gratuite per le malattie veneree, contracettivi gratuiti, sostegno psicologico per problemi inierenti alla sfera sessuale, seminari gratuiti per la pianificazione della gravidanza, consulenze e 'protezione' delle coppie omosessuali.