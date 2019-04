Padova Detour Festival, vince il documentario "Genesis 2.0" Conclusa la settima edizione della rassegna dedicata al cinema di viaggio

Lo svizzero Christian Frei dopo la premiazione

Il documentario "Genesis 2.0", co-diretto da Christian Frei e Maxim Arbugaev, ha vinto il Premio per il Miglior Film alla settima edizione di 'Detour. Festival del Cinema di Viaggio', conclusosi ieri a Padova, presso la Sala Fronte del Porto del Cinema PortoAstra.Il film racconta come la scoperta di una carcassa di mammut perfettamente conservata stia dando il via a inquietanti scenari alla Jurassic Park per la ricreazione in provetta del leggendario animale preistorico. L’opera, si legge nelle motivazioni, «tratta di temi etici, decisivi per l’uomo moderno, alternati a momenti epici, visivamente alti, degni del miglior cinema, nel pieno rispetto di un realismo documentarista». Il Premio è stato ritirato dal regista svizzero (nominato all’Oscar nel 1991 per il documentario "War Photographer" dedicato a James Nachtwey) Christian Frei, presente in sala.Il Premio Speciale per il film che meglio ha saputo interpretare il tema del viaggio è stato invece assegnato al film ceco "Winter Flies" di Olmo Omerzu, un divertente film on the road con tre giovani protagonisti, un’auto rubata, e un viaggio che sembra non finire mai - un divertente film sull’amicizia e sul desiderio adolescenziale di sentirsi vivi. Queste le motivazioni: «Il film attraversando un paesaggio silenzioso e addormentato ci mostra situazioni inaspettate, forti, animate da una grande eleganza visiva e un’eccellente interpretazione di tutti gli attori sostenuti e protetti da una sceneggiatura ben scritta». La Giuria del Concorso internazionale era composta da Nabiha Akkari, Romolo Bugaro e Alessandro Pesci.Il Premio del Pubblico è stato infine assegnato a "Complicity" di Kei Chikaura, dramma sull’immigrazione co-prodotto da Cina e Giappone. Il film racconta la storia di un ragazzo cinese che, dopo essere emigrato illegalmente in Giappone, finisce a lavorare per un anziano chef in un classico ristorante di soba.Il Premio Viaggio in Italia, assegnato dal voto del pubblico, è stato assegnato al film "Hotel Gagarin", opera prima di Simone Spada, storia di un gruppo di persone che viene inviato in Armenia a girare un film e che, una volta abbandonato da tutti, parte alla ricerca di un’occasione di riscatto.Il Festival, organizzato dall’associazione culturale Cinerama, è diretto dal regista Marco Segato e presieduto dal produttore Francesco Bonsembiante.Presenti alla cerimonia anche l’attore Fabrizio Bentivoglio e il direttore della fotografia Alessandro Pesci, che hanno ricevuto il “Premio Padova incontra il cinema”. Bentivoglio e Pesci, in compagnia di Leonardo Scarpa (scenografo), Marco Pettenello (sceneggiatore) e Marina Zangirolami (moglie di Carlo Mazzacurati) hanno poi introdotto al pubblico del PortoAstra la proiezione del film "La lingua del santo". In una sala che vedeva tra il pubblico molte persone che hanno collaborato al film, le personalità presenti sul palco hanno raccontato numerosi aneddoti relativi alle riprese, riflettuto sull’importanza di un film che ha segnato profondamente la città di Padova, e colto l’occasione per ricordare con affetto il regista Carlo Mazzacurati, scomparso prematuramente cinque anni fa.