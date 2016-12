Deutsche Bank patteggia 7,2 miliardi di dollari con la Giustizia Usa sul caso subprime L'accordo prevede anche risarcimento ai consumatori, che dovrebbe essere sotto forma di modifiche al prestito e di altre forme di assistenza ai proprietari di case e debitori per un periodo di almeno cinque anni

La banca tedesca ha raggiunto un accordo con il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per le cause civili connesse all'emissione dei mutui subprime tra il 2005 e del 2007. La cifra, 7,2 miliardi di dollari, è nettamente inferirore ai 14 miliardi reclamati in un primo tempo dalle autorità americane.Secondo i termini del contratto la banca ha accettato di pagare una sanzione monetaria civile di 3,1 miliardi di dollari e 4,1 miliardi di dollari come risarcimento ai consumatori, che dovrebbe essere sotto forma di modifiche al prestito e di altre forme di assistenza ai proprietari di case e debitori per un periodo di almeno cinque anni.