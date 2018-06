La proposta Di Maio: "Almeno mezz'ora di connessione gratis al giorno" Il governo proseguirà il percorso di potenziamento delle infrastrutture di rete

“La connessione a Internet è un diritto primario di ogni cittadino e il governo è al lavoro per garantirlo. La rete è al centro di questo cambiamento e non può più aspettare”. Lo ha affermato il ministro del Lavoro e dello sviluppo economico Luigi di Maio che ha ipotizzato “almeno mezz’ora” di connessione gratuita alla Rete al giorno, come incentivo alla cittadinanza digitale.Intervenendo all’Internet day alla Camera dei deputati, Di Maio pensa a “uno Stato che fornisce la rete gratis mezz’ora al giorno per essere al centro del cambiamento”. Il governo è al lavoro per arrivare ad un “referendum propositivo senza quorum, attraverso la Rete, una cosa che deve diventare normalità”.E il ministro del Lavoro conclude: “Dal punto di vista delle tecnologie il governo proseguirà il percorso di potenziamento delle infrastrutture di rete, proseguendo gli investimenti nel piano Banda ultralarga e 5G”.