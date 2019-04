Attimi di paura Di Maio con Bonafede: 'Nessun incidente, solo un normale tamponamento' L'auto di servizio su cui viaggiava il leader del M5S è stata tamponata da un'altra autovettura parcheggiata senza freni, nell'area di servizio di un autogrill

di Tiziana Di Giovannandrea "Nulla di grave è stata una roba da Cid". Così ha commentato il piccolo incidente automobilistico che lo ha visto protagonista, assieme al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, il vicepremier e capo politico dei pentastellati Luigi Di Maio."Ci sono titoli di giornali che dicono 'Incidente per il ministro Di Maio, auto blu travolta'. Voglio tranquillizzare che siamo integri e interi, non c'è stato nessun incidente ma un normale tamponamento" ha detto il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, in una diretta Facebook assieme al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.Il lieve incidente è accaduto in un'area di servizio di un autogrill nel corso del viaggio in auto verso Perugia dove, con il ministro della Giustizia Bonafede e al ministro della Salute Giulia Grillo, viene presentata una nuova proposta sulla sanità del M5S.Un'autovettura, nell'autogrill del raccordo autostradale che porta sull'A1, ha tamponato l'auto blu di Bonafede, in cui viaggiava anche il leader del M5S, in quel momento in sosta nel parcheggio dell'area di servizio. In pratica la macchina tamponante, parcheggiata senza freni, ad un certo punto ha preso il via ed indietreggiando ha tamponato l'auto di servizio ferma.Di Maio, in un video su Fb con Bonafede, ha rassicurato tutti. "Nulla di grave è stata una roba da Cid", ha spiegato il vicepremier pentastellato concludendo il video con una battuta: "ora andiamo a cercare una carrozzeria in Umbria...".