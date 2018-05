Assemblea dei parlamentari Cinquestelle Di Maio: "Conte è la persona più politica che potevamo mettere a capo di questo governo" Il leader politico M5S replica alle critiche sul candidato premier proposto oggi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme alla Lega

"Sono molto orgoglioso di questo nome perché è la sintesi del Movimento Cinquestelle. Non vesserà il popolo italiano. Non è stato eletto? Era nella mia squadra, lo hanno votato 11 milioni di italiani". Così Luigi Di Maio replica alle critiche su Giuseppe Conte. E' lui il premier proposto oggi da M5S e Lega a Sergio Mattarella. Il capo dello Stato scioglierà la riserva nelle prossime ore.

Critiche arrivano da Pd e Forza Italia. "Premier non eletto? Benvenuti nella realtà a M5S e Lega" commenta nel pomeriggio il segretario reggente del partito di via del Nazareno, Maurizio Martina, attaccando 5S e Carroccio: "Hanno giocato per anni con la propaganda facile, attaccando fantomatici 'governi non eletti dal popolo". E punta il dito contro il ritorno "a Palazzo Chigi di un tecnico" Forza Italia: "Che differenza c'è con Monti?" Chiede la capogruppo alla Camera Mariastella Gelmini, confermando che Fi starà all'opposizione.



"Giuseppe Conte è la persona più politica che potevamo mettere a capo di questo governo"

"Per come conosco Conte, incarna tutti i valori che ci portiamo come persone all'interno del Movimento- continua poi Di Maio nel corso dell'assemblea dei parlamentari pentastellati- "Onestà, competenza, sensibilità. Qualcuno inizierà a dire che è un tecnico, ma è la persona più politica che potevamo mettere a capo di questo governo che è politico. Lavoreremo nei prossimi giorni a un governo politico".

Il capo politico dei 5S torna poi sulla (annosa) questione della Tav. "E' superata- ribadisce- è chiaro che il nostro ministro dovrà parlare con il suo omologo francese e seguire la strada indicata dal contratto".



"In Ue impossibile fare peggio di chi ci ha preceduto"

"A fine giugno c'è il Consiglio Ue e già adesso ci stanno togliendo qualcosa sull'agricoltura o sul fondo sociale senza fare nulla perché non c'è un governo pienamente legittimato, oppure anche se lo era non che faceva chissà che cosa- continua Di Maio in assemblea- Sarà importare imbastire la squadra Esteri ed Economia con gente che sa dove mettere le mani e sa come contrattare. Peggio di quelli che ci hanno preceduto- afferma- non potremmo fare visto che ci hanno svenduto senza combattere".



"Con la Lega idee differenti, andremo divisi alle europee"

"Con la Lega avremo idee differenti su molte cose, continueremo a correre gli uni contro gli altri in tutti i consessi elettorali, incluse le europee. Ma come Cinque stelle dobbiamo essere orgogliosi di avere imposto il metodo: per una settimana si è parlato solo del contratto, non dei nomi".



"Questo governo unisce l'Italia. Non ci sono voltagabbana. Abbiamo le mani libere"

"Non ci sarà perdonato nulla, ci saranno degli errori. Ma sono motivato dal fatto che abbiamo le mani libere tutti e due". dice ancora Di Maio a proposito dell'accordo siglato con Matteo Salvini per il governo. "Se avessi dubitato di questo, mi sarei alzato dal tavolo. Nei prossimi mesi giocheranno a metterci gli uni contro gli altri. Non c'è un solo voltagabbana in questa maggioranza di governo e questo lo dobbiamo raccontare- aggiunge. "Questo è un governo magari inaspettato ma votato, vedo tanto entusiasmo tra la gente". E "questo governo unisce il Paese, non lascia da parte un pezzo come altre soluzioni rischiavano di fare". "Sono deputato del Sud- conclude- ma mi sono rifiutato nel contratto di relegare il sud a una riserva indiana cui dare qualche misura speciale".