Il vicepremier su Facebook Di Maio: "Dati Caritas mi confermano che abbiamo fatto bene" "Contano molto più loro con le loro necessità mai prese in considerazione, da tutti i vari Juncker, Moscovici, Bankitalia, Fmi"

Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico e vicepremier Luigi Di Maio commenta il Rapporto Caritas 2018 sulla povertà e in un post su Facebook loda le scelte fatte in merito al reddito di cittadinanza. " I dati di oggi mi confermano ancora una volta che abbiamo fatto bene a inserire nella Manovra del Popolo delle misure per dare una mano a tutti i cittadini che sono in difficoltà".E aggiunge: "Per me contano molto più loro con le loro necessità mai prese in considerazione, da tutti i vari Juncker, Moscovici, Bankitalia, Fmi, Pd, Fi e tutta quella gente che finora ha dettato le politiche economiche al Paese", afferma.