Ospite a Che tempo che fa Di Maio: "La Flat tax va fatta, ma non deve aiutare i ricchi" La tensione tra M5S e Lega non si allenta, continua il duello a distanza tra i due vicepremier. I ministri 5S devono lavorare di più? "Mi verrebbe da dire da quale pulpito..." afferma, commentando le parole di Matteo Salvini. E ancora: "Il M5S è un argine a derive come la proposta sulle armi o le idee che ho sentito a Verona"

"La Flat tax si deve fare ma non deve aiutare i ricchi". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio,ospite di "Che tempo che fa". "Non c'è nessun problema al fatto che la Flat Tax sia nel Def- afferma il vicepremier-. Ma Flat tax significa abbassamento delle tasse per il ceto medio. Ci deve essere un minimo di progressività".



"Con la Lega ok ma in contratto, fuori non si passa"

"Io credo che il governo deve andare avanti, e lavora bene finché si resta nel contratto, ma quando si esce dal contratto non si passa" continua Di Maio, ricordando come, proprio per le differenze tra M5S e Lega, i diritti civili non siano stati inseriti nell'accordo di governo.



"Lavorare di più? Su dieci leggi 8-9 firmate da M5S"

Se i ministri M5S devono lavorare? "Mi verrebbe da dire da quale pulpito... Il M5S ha i ministeri più complessi e su 10 provvedimenti 8-9 li abbiamo firmati noi. Il decreto crescita l'abbiamo firmato con il Mef" afferma, commentando le parole di Matteo Salvini.



"No a scontri ideologici, testa bassa e lavorare"

"Ora è un momento di fare i fatti, l'Italia non ha bisogno di scontri ideologici- spiega il vicepremier-. Il governo va avanti se rispetta il contratto di governo. Se si decide di realizzarlo allora testa bassa e lavorare".



"L'Iva non aumenterà, nessuna patrimoniale a odg"

"Ho fatto una promessa, l'Iva non aumenterà. L'ho fatta l'anno scorso e la rifaccio ora. Non ci sono patrimoniali all'ordine del giorno, c'è un recupero di risorse dalle grandi evasioni".



"Tria può stare sereno? Non glielo direi mai..."

"Con Tria lavoro benissimo quando lo facciamo sui provvedimenti. Può stare sereno? Non gli direi mai può stare sereno... Può stare tranquillo semmai" afferma Di Maio.



La Tav? "E' processo bilaterale, c'è dialogo Conte-Macron"

Sulla Tav c'è un dialogo tra il premier Giuseppe Conte e Emmanuel Macron "io penso che questo sia un processo di buon senso. Ora c'è un dialogo- dice- e si arriverà a un punto di caduta. E' un processo bilaterale, che coinvolge Italia e Francia".



"Capilista 5 donne tra le eccellenze in Italia"

"La mia intenzione è nominare i 5 capilista tra eccellenze nella scienza, nell'università, nell'imprenditoria e, dopo il dibattito che ho visto al Congresso di Verona sulla donna, ho deciso che i capilista saranno 5 donne" annuncia il vicepremier.



"Dopo le Europee governo più tranquillo e non cadrà"

Cosa accadrà dopo le Europee? "Io credo che dopo le Europee si tranquillizzerà un po' tutto visto che il governo non cadrà e non ci saranno altre scadenze elettorali" afferma.



"I campi Rom vanno chiusi, competenza del Viminale"

"Al netto della condanna totale" del pane calpestato "noi rileviamo tensioni sociali dove ci sono i campi i Rom. I campi Rom vanno chiusi e non possiamo dire ai sindaci d'Italia occupatevene voi con le vostre risorse. Ma non le devo fare io da ministro dello Sviluppo Economico, lo deve fare il ministro dell'Interno. Il percorso immaginabile è quello dell'integrazione per chi è italiano e ricollocamenti per chi non lo è" spiega.



"Da Orban-Le Pen danni al Paese, 5S argine alle derive"

"Io credo che nei prossimi mesi più avanzeranno queste forze politiche come Orban o la Le Pen più ci ritroveremo danneggiati come Italia. Sono forze che impediranno la redistribuzione dei migranti e sull'austerity i Paesi che ci sono venuti contro sono proprio quelli di queste forze"- afferma il vicepremier- "Io credo che il M5S sia un argine. A cosa? Alla proposta sulle armi ad esempio, o alle idee che ho sentito a Verona. Credo che noi siamo un argine a queste derive", spiega.

"Nei Gilet Gialli idee eversive, oggi non li vedrei"

I Gilet Gialli oggi "non li incontrerei. Ho preso le distanze. Quando ho visto che una partedei gilet gialli voleva creare una lista sono andato adincontrarli. Ma abbiamo scoperto che c'erano delle idee un po'violente e eversive" afferma il vicepremier.

"Su carta di identità soluzione per il bene dei bambini"

"Io da cattolico penso che la famiglia sia quella con la madre e il papà. Ma nel M5s ci sono diverse sensibilità su questo. Allo stesso tempo non c'è una legge in Italia che permette di adottare bambini a coppie dello stesso sesso. Se dobbiamo trovare una soluzione al caso facciamolo, ma facciamola concentrandoci sui bambini" dice, soffermandosi sul caso del ritorno delle parole "padre" e"madre" sulla carta di identità per minorenni.



Gelmini: Di Maio sulla flat tax nicchia, fa come sulla Tav

"Di Maio a #CheTempoCheFa nicchia sulla #flaxtax...Insomma, fa come sulla Tav! Loro bloccano il Paese, le infrastrutture e le imprese" scrive su Twitter Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia.