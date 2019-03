La conferenza stampa a Palazzo Chigi: "Non decide uno solo" Di Maio a Salvini: "Mettere a rischio il governo sulla Tav è da irresponsabili" Il vicepremier e capo politico dei Cinque Stelle dice: "Quest'opera non sta in piedi dal punto di vista tecnico". E lancia un messaggio forte a Salvini: "È chiaro che stiamo parlando di qualcosa di più grande che è il destino del governo, inevitabilmente sarà un weekend di lavoro"

