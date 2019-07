Il vicepremier al Giffoni Di Maio: "Autonomia si farà, ma Paese sovrano deve essere unito". Atteso vertice ristretto con Conte

"Per me l'autonomia si farà. Ovviamente abbiamo messo fuori l'assunzione dei docenti su base regionale e stiamo ragionando sui criteri di riparto, ma l'autonomia si farà. Vedo che i toni di Fontana e Zaia sono cambiati, c'e' una volontà di discutere, discutiamone". Lo ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a margine del suo intervento al Giffoni Film Festival.Per Di Maio "l'autonomia si deve fare senza danneggiare il Sud e garantendo gli strumenti di solidarietà e i livelli essenziali di prestazione. Questo è un progetto organico, spero che nei prossimi giorni ci possa essere un dialogo anche con le Regioni del Sud - ha aggiunto -. L'autonomia si deve fare ma ricordiamo che un Paese sovrano è un Paese unito. Il Paese non si deve disgregare, certe battute che ho letto in questi giorni sul Sud ricordano certe accuse inaccettabili degli euroburocrati all'Italia".Si dovrebbe tenere oggi, la riunione ristretta di governo con il premier Giuseppe Conte che avrebbe dovuto svolgersi ieri a palazzo Chigi, con il nodo delle autonomie da sciogliere. Mercoledì invece alle 8.30, la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul processo di attuazione del “regionalismo differenziato” svolge l’audizione del Ministro dell’Economia e delle finanze, Giovanni Tria."La Sicilia è una Regione autonoma da 70 anni, quindi non abbiamo nessun pregiudizio sul regionalismo differenziato. Riteniamo però che per la sua portata questa vicenda debba comportare il coinvolgimento di tutte le Regioni italiane. Io chiedo al presidente Conte, di istituire un Tavolo con un crono-programma per non affrontare tempi indefiniti". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, intervenendo stamane alla trasmissione Omnibus su La7 dedicata al tema del regionalismo differenziato."Si è già perso tanto tempo e i colleghi di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna - ha continuato il governatore - hanno diritto a risposte certe. Istituiamo un Tavolo, fissiamo un crono-programma, determiniamo con assoluta certezza i temi collegati al regionalismo differenziato. Il Fondo perequativo, la perequazione infrastrutturale e fiscale non possono essere messi in discussione. Se riusciamo a chiarire questi aspetti io sono convinto che si potrà andare avanti. Ma al Sud, il Governo Conte ci deve dire cosa vuole riservare".