​Vicenda Ama, Di Maio: Raggi non è indagata e nessuno scandalo, la Lega è nervosa "Usano questa ripicca contro la sindaca, sono mesi che attaccano Roma" dice il vicepremier, replicando alle parole di Salvini, per il quale Raggi non è più adeguata a fare il sindaco. "Oggi l'ho sentita e le ho chiesto spiegazioni" aggiunge Di Maio. Siri? "In diversi ministeri la sua proposta normativa sull'eolico, no da M5S"

Condividi

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, non è indagata e sulla vicenda Ama non c'è nessuno "scandalo". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo a "Dritto e rovescio" su Retequattro. "Vedo che la Lega è un po' nervosa - ha detto Di Maio - e ha usato questa ripicca contro la Raggi. Ma la Raggi non è indagata e in quell'audio la sindaca diceva al capo della società che si occupa dell'immondizia a Roma che non poteva aumentare la Tari ai cittadini perché i cittadini vedono la devastazione dei rifiuti in città".

"Lo scandalo non lo vedo - ha aggiunto il vicepremier - si è montata questa cosa, va benissimo, ma vedo la Lega un po' nervosa. Sono mesi che attaccano Roma, quando sono in difficoltà con i sondaggi attaccano la Raggi".

"Oggi l'ho sentita e le ho chiesto spiegazioni"

"Ho sentito Raggi oggi pomeriggio per chiedere spiegazioni e ripeto, sono sempre il primo a sbattere fuori chi si macchia di reati o chi sbaglia per casi gravissimi" continua Di Maio. "Lei mi ha spiegato che l'azienda dei rifiuti ha un problema: che i dirigenti prendono bonus per gli utili e non perché c'è meno immondizia per strada; che i sindacati hanno usato le proteste per fare assenteismo e lei lo ha detto a un dirigente, dicendo che deve modificare il bilancio per come lo dicono i revisori dei conti".

"In diversi ministeri la proposta normativa di Siri sull'eolico, no da M5S"

"Negli uffici legislativi di vari ministeri c'era la proposta normativa di Siri sull'eolico, ma il M5S ha sempre dato parere negativo, perché era una sanatoria del settore. Se il Mise non avesse detto di no alla proposta di Siri, probabilmente ci sarebbero stati anche membri del mio staff indagati".

Il governo cade? "Deve andare avanti"

Ho sentito dire che Salvini starebbe facendo trapelare che il governo potrebbe cadere, per me sarebbe "assurdo", il governo deve andare "avanti", ha osservato il vicepremier.

"L'Iva non aumenta, la crescita aumenterà un po'"

"L'ho detto io e lo ha detto anche Salvini, allo stesso modo. L'Iva non aumenterà". Le risorse? "L'economia sta andando meglio, lo dice Bankitalia. Abbiamo fatto il decreto Sblocca cantieri che da domani va in Gazzetta Ufficiale, abbiamo fatto il dl crescita. Aumenterà un po' la crescita. Tagliamo le spese inutili e la grande evasione fiscale".