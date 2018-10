Intervista a Radio Radicale Di Maio: Tria? Squadra che vince non si cambia Il vicepremier assicura: nella Manovra ci sono le risorse per tutte le misure

Non ci saranno le dimissioni né la sostituzione del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. A smentire le voci in questo senso è Luigi di Maio. "Non c'è nessuna ipotesi di cambio di squadra e poi squadra che vince non si cambia, siamo ancora più determinati", dice il vicepresidente del Consiglio ai microfoni di Radio Radicale."Adesso può partire una seria e sana interlocuzione con la Commissione europea per arrivare a un buon esito. Questa legge di bilancio è equilibrata e non fa niente di strano rispetto ad altri governi che in passato hanno fatto il 2,5, il 3 o altro", afferma il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico.Nella manovra "ci sono le risorse per tutte le misure che abbiamo detto", ribadisce rispondendo a una domanda sulle ricostruzioni di stampa di un balletto delle cifre tra M5s e Lega per le misure cardine. "A proposito del dibattito sulle cifre la misura messa in piedi prevede che tutta la platea abbia il reddito di cittadinanza e che si superi la legge Fornero con quota 100 vera. I soldi per tutte le misure ci sono".