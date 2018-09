Legge di Bilancio Di Maio: l'aumento dell'Iva è una bufala. Governo compatto, trovare le risorse o a casa Il vicepremier: non entreranno soldi dalla porta per farli uscire dalla finestra. Le Olimpiadi invernali? Lo Stato non deve metterci un euro

L'aumento dell'Iva sarà neutralizzato per intero. Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, in merito alle indiscrezioni sulla Manovra economica: "Questa cosa che aumentiamo l'Iva è una fake news - ha affermato a Radio 24 - il governo non permetterà ai soldi di entrare dalla porta e uscire dalla finestra. Questo non è un gioco delle tre carte che vogliamo fare con i cittadini". Dunque, non scatteranno le clausole di salvaguardia: "Lo abbiamo promesso e lo dobbiamo fare"."Questo è un governo compatto, che sta mettendo insieme le risorse, che ci sono, per mantenere le promesse fatte agli italiani perché il M5s non ha dimenticato le promesse fatte in campagna elettorale. Siccome i soldi ci sono le cose si possono realizzare: io ho detto che un governo serio trova le risorse, perché sennò è meglio tornare a casa, è inutile tirare a campare" ha ribadito il vicepremier, aggiungendo che "i rapporti con Giovanni Tria sono di piena fiducia"."All'interno del Mef - ha proseguito Di Maio - si stanno tenendo tavoli tecnici da giorni, con parti politiche e tecniche, l'obiettivo è mettere insieme le risorse per fare quello che abbiamo detto: si può fare molto dai tagli, ma se c'è bisogno di un po' deficit per migliorare la vita italiani ricordiamoci sempre che è questo il primo punto, fermo restando il valore dell'incremento del deficit e quello che può succedere a livello di spread e di mercati. E' per questo che non aumentiamo il deficit per regalare bonus, ma per un piano credibile"."La legge di bilancio deve esser amica degli italiani dopo tanti anni di lacrime e sangue se per farlo serve un po' di deficit non dobbiamo avere paura di sforare il 2% a meno che il 2% non sia diventato un tabù, però ce lo dovevamo dire prima", sostiene Di Maio a Chengdu, in Cina.Per l'organizzazione delle Olimpiadi del 2026 "lo Stato non deve metterci un euro", dice poi Luigi Di Maio. "Il Coni doveva scegliere tra 3 candidature: siccome sono tre forze politiche diverse il Coni ha detto 'facciamo le Olimpiadi del Nord' e così alla fine si è creato soltanto il caos per un cerchiobbottismo ben noto. La situazione è impraticabile, quindi lo Stato non deve metterci un euro. Poi se ci sono Milano e Cortina con il Veneto e la Lombardia devono andare avanti, ma senza che lo Stato ci metta i soldi e nemmeno le garanzie".