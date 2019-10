MONDO

2019/10/12 20:07

Offensiva in Siria Di Maio: chiederemo a tutta l'Unione europea di bloccare la vendita di armi alla Turchia Alla festa per i dieci anni del Movimento 5 stelle il ministro degli Esteri sul palco è stato contestato per la vendita di armi alla Turchia, ma ha fatto sua la protesta

Siria, Turchia annuncia "liberazione" Ras Ain ma i curdi smentiscono L'attacco ai curdi in Siria: morto il primo soldato turco, migliaia di civili in fuga Condividi "Lunedì al consiglio Ue dei ministri degli Esteri, come governo, chiederemo che tutta l'Ue blocchi la vendita di armi alla Turchia". Lo dice il capo politico M5S Luigi Di Maio dal palco di Italia 5 Stelle a Napoli. "Basta armi alla Turchia lo diciamo a tutta Europa", urla Di Maio replicando ad un gruppo di manifestanti che fa irruzione nell'Arena Flegrea chiedendo che non siano più vendute armi al governo di Erdogan che ha lanciato da 4 giorni un'offensiva militare contro i curdi nel nord della Siria.



"Questi ragazzi chiedono lo stop alle armi alla Turchia: hanno ragione, lo diciamo anche noi", ha detto Di Maio, nel corso del suo intervento interrotto da un blitz dei centri sociali all'Arena Flegrea di Napoli per chiedere lo stop della vendita di armi alla Turchia. "Avete visto la Turchia cosa sta facendo, un'azione unilaterale nei confronti della Siria. Lunedì come ministro degli Esteri ho il primo Consiglio dei ministri degli Affari esteri e chiederemo che tutta l'Unione europea blocchi la vendita delle armi alla Turchia".

