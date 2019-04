"Ci sono già soluzioni sul tavolo volte ad evitare un aumento" Di Maio: con M5s al governo non ci sarà nessun aumento dell'Iva "L'obiettivo è ridurre il carico fiscale su famiglie e imprese. Serve la volontà politica"

"Con questo governo non ci sarà nessun aumento dell'Iva, deve essere chiaro. Finché il M5S sarà al governo non ci sarà nessun aumento dell'Iva, al contrario". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio, sottolineando che "l'obiettivo è ridurre il carico fiscale su famiglie e imprese. Serve la volontà politica. Noi ce l'abbiamo. Mi auguro che l'abbiano anche gli altri. Fermo restando che ci sono già soluzioni sul tavolo volte ad evitare un aumento".Questa le replica del vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico alle parole del ministro dell'Economia Tria che oggi davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato aveva parlato del probabile aumento dell'imposta, in attesa di alternative.