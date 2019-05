L'Assemblea M5s Di Maio: dobbiamo avviare una nuova organizzazione "La lettera Ue è assurda"

"Ho chiesto la fiducia agli iscritti perché anche io ho una dignità e negli ultimi due giorni mi sono sentito dire di tutto. A me non me ne frega nulla della poltrona. Non sto attaccato al ruolo di capo politico, ci ho sempre messo la faccia e continuerò a mettercela. Molti pensano sia bello stare in prima linea, ma il punto è che quando va tutto bene e vinciamo il merito è di tutti, giustamente, il problema è che se si perde prendo schiaffi solo io". Così il capo politico pentastellato Luigi Di Maio in assemblea congiunta M5S."Se domani vengo riconfermato non restiamo fermi, dobbiamo cambiare delle cose. Dobbiamo avviare una nuova organizzazione. Il M5S non perde mai, o vince o impara, io la vedo così, questa è la nostra storia e da qui dobbiamo ripartire", ha aggiunto.“La lettera che ci ha inviato l’Ue è totalmente assurda, vogliono aprire una procedura di infrazione sul debito del 2018 fatto dal Pd. Potevano prendersela col governo di prima e se la stanno prendendo con noi. Ma l’Italia non si piega”, ha concluso il leader M5s..Luigi Di Maio ritiri il voto sulla sua leadership dalla piattaforma Rousseau perché l'assemblea dei parlamentari gli dà fiducia. Lo ha proposto, durante la riunione dei gruppi, secondo quanto si apprende, la deputata Manuela Corda, riscuotendo, viene riferito, ampio consenso da parte dell'Aula.In mattinata, Di Maio aveva scritto sul blog delle Stelle: "Chiedo di mettere al voto degli iscritti su Rousseau il mio ruolo di capo politico, perché è giusto che siate voi ad esprimervi. Gli unici a cui devo rendere conto del mio operato".La domanda a cui dovranno rispondere gli utenti è: confermi Luigi Di Maio come capo politico del Movimento 5 Stelle? Le votazioni saranno aperte dalle 10 alle 20 di domani 30 maggio, spiega Di Maio sul blog.