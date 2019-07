La polemica Di Maio e Meloni: "Valutare se togliere la cittadinanza a Gozi" Il neo responsabile degli Affari europei per il governo francese: "Come siamo caduti in basso"

"Nulla contro la Francia, ma bisogna valutare se togliere la cittadinanza" a Sandro Gozi, da poco responsabile degli Affari europei per il governo francese. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a margine del kickoff di formazione dei navigator, spiegando che se "tu lavori per il governo italiano, rappresenti e servi lo Stato italiano e poi a un certo punto lo tradisci e ti vai ad arruolare nelle fila di un altro governo come responsabile della politica europea del governo Macron allora bisogna valutare se togliergliela perché siamo di fronte a cosa una inquietante per cui per cui un nostro sottosegretario, anche se era del Pd, adesso diventa esponente di un altro governo con cui abbiamo molte cose in comune ma anche interessi confligenti". Secondo Di Maio, "chi dice che si tradisce l'Italia quando ti vai a mettere come rappresentante di un altro governo, dovrebbe evitare di fare un regalo a quel governo votando con l'opposizione", ha aggiunto riferendosi poi alla mozione su Tav."Non capiamo da dove possa scaturire tanta riconoscenza da parte dello Stato francese nei confronti di Sandro Gozi ma le norme sulla cittadinanza italiana precisano che, motivo di perdita della nostra cittadinanza possa essere il conseguimento di cariche pubbliche da parte di uno Stato estero". A sostenerlo, in una lettera a Giuseppe Conte - pubblicata dal Giornale - sono Giorgia Meloni e i deputati FdI Andrea Delmastro delle Vedove, Francesco Lollobrigida e Giovanni Donzelli, nel ricordare che Gozi, "già Sottosegretario della Presidenza del Consiglio del governo Renzi con delega agli Affari europei, secondo autorevoli fonti giornalistiche non smentite neanche dallo stesso interessato, a breve verrà nominato, in seno al governo francese, responsabile degli Affari europei"."Ci appelliamo a lei, presidente Conte, per impedire a chi abbia avuto la possibilità di accedere a dossier rilevanti per l'interesse nazionale di cambiare casacca impunemente e militare per altre nazioni. Le chiediamo, quindi, di avvisare Sandro Gozi che non sarà tollerata la sua scelta, rispetto alla quale non esiteà alla intimazione di legge e alla conseguenziale procedura di revoca della cittadinanza", aggiungono gli esponenti FdI. "E' proprio per fare chiarezza su questa vicenda dai contorni inquietanti che abbiamo chiesto di sapere quali dossier abbia trattato Sandro Gozi in Europa ed in particolar modo quali, fra questi, avessero come controparte o cointeressato il governo francese. A prescindere da questa doverosa indagine, abbiamo presentato un'interrogazione al governo italiano per chiedere di intimare a Sandro Gozi di rinunciare alla carica presso il governo francese, pena la revoca della cittadinanza italiana. Siamo sicuri che vorra' tutelare l'immagine e l'interesse della nazione, spiegando cosi' al mondo intero, che la cittadinanza italiana e' fatto serio, di cui essere orgogliosi e che non consente di abbracciare la bandiera del miglior offerente", concludono."Quando leggo 'altro tradimento', 'via la nazionalità italiana', mi viene da pensare: mamma mia come siamo caduti in basso, in Italia". Sandro Gozi, da poco responsabile degli Affari europei per il governo francese, dai microfoni di L'Italia s'è desta su Radio Cusano Campus, interviene così sulle polemiche che lo riguardano e aggiunge: "Capisco Giorgia Meloni, Salvini le ha portato via tutti i temi di destra, non sa più a che santi rivolgersi, si è messa in testa di fare la guerra all'Europa e alla Francia. Capisco che sono europeista e amico di Macron, quindi per lei magari sono da condanna a morte". "Sono le stesse polemiche - ironizza - che c'erano quando i primi calciatori italiani, come Zola, venivano acquistati dalle squadre estere. Degli ex colleghi della Lega mi hanno chiamato dicendomi 'cosa vai a fare, il Mourinho della situazione?'. Io sono juventino. però"."Macron - spiega tornando serio - lo conosco da tantissimi anni, da prima che entrasse in politica, l'ho sempre stimato, è una persona di grande competenza. Poi l'ho conosciuto meglio quando lui era nel governo Hollande e io sottosegretario del governo italiano. Sono stato eletto nelle liste di En marche al Parlamento europeo perché siamo convinti che l'Europa la si può costruire solo con una politica transnazionale, con uomini e donne che hanno obiettivi comuni"."Sono consigliere per gli Affari europei del primo ministro, non è - precisa - che sono ministro del governo francese. Mi aspettavo delle critiche, ma sono rimasto sorpreso da tutto questo scalpore. Vuol dire che l'Italia - contrattacca Gozi - è totalmente sconnessa da quello che accade in Europa. Quello che è successo con me è successo con tanti altri".