Movimento 5 stelle Grillo: "Di Maio va sostenuto, non sostituito. Gli darò una mano" Il capo politico del M5s dopo l'incontro a Roma: "Siamo d'accordo su tutto, smentite le leggende metropolitane di questi giorni"

"Siamo d'accordo su tutto, abbiamo smentito le leggende metropolitane di questi giorni". Così il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, dopo l'incontro con il fondatore del Movimento, Beppe Grillo. Il faccia a faccia si è tenuto all'hotel Forum di Roma.Di Maio è rientrato nelle prime ore della mattina nella capitale per fare il punto sulla situazione politica che riguarda il Movimento 5 stelle, lasciando il suo tour in Sicilia che dovrebbe comunque riprendere intorno alle 13.L'incontro arriva dopo giorni di polemiche interne al Movimento legate al voto sulla piattaforma Rousseau che, sconfessando le indicazioni dei vertici 5s, ha sancito la presentazione di liste autonome alle elezioni regionali di gennaio in Emilia Romagna e in Calabria. Un voto considerato da molti un attacco al capo politico.