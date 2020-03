L'impegno Di Maio: "Lavoriamo per gli italiani bloccati all'estero" Si pensa a viaggi in bus e nave, 'impegnati su ogni singolo caso'. Il ministro degli Esteri parla anche di sostegno alle aziende italiane: "Nessuno perderà il lavoro"

"Io, tutto il ministero degli Esteri e l'Unità di Crisi siamo al lavoro senza sosta" per fare "tornare quanto prima" le "migliaia di italiani in tutto il mondo che vorrebbero rientrare a casa". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Contiamo di trovare tutte le soluzioni al più presto", sottolinea il ministro spiegando che si lavora anche "per garantire viaggi in pullman e in nave". "Sto parlando con i miei colleghi ministri degli Esteri - conclude - per assicurare che ogni singolo caso venga risolto"."Gli italiani se possono comprino Made in Italy. Chiunque può compri italiano perché dobbiamo aiutare le nostre aziende". E' l'appello, in merito alla crisi del coronavirus, lanciato dal ministro Di Maio in una intervista a Rainews24. "La prima cosa che faremo con il decreto legge che vareremo in consiglio dei ministri domani - aggiunge - è fare in modo che nessuno perda il lavoro a causa della crisi del coronavirus". E conclude: "Alle aziende sarà riconosciuta la cassa integrazione così che non possano licenziare. Saranno rinviate le tasse alle aziende in difficoltà e poi un voucher per pagare le baby sitter e altre misure economiche".