Di Maio: pronti a modificare decreto Monti su lavoro domenicale Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico incontra alcuni lavoratori fuori dal Mise e annuncia di essere pronto a rivedere il provvedimento e di limitare l' "uso improprio che le cooperative" fanno dei lavoratori

Aprire un tavolo per rivedere il decreto Monti e modificare la liberalizzazione del lavoro domenicale. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, lo annuncia rispondendo a una domanda posta dal rappresentante di alcuni lavoratori, fuori dal Mise. "Certo" ha risposto il ministro alla richiesta se fosse sua intenzione intervenire nel merito. "Io - ha poi spiegato Di Maio - ho preso il treno in corsa, ci sono tanti problemi, di chi lavora ma anche dei datori di lavoro. Dobbiamo cercare di seguire un filo conduttore, combattere la precarietà, eliminare lo sfruttamento".Il ministro, in un video postato su Facebook, ha inoltre annunciato di voler "convocare i vertici delle organizzazioni cooperative e accelerare subito su una legge che limiti l'uso improprio" che le cooperative "fanno delle persone". Cooperative che "divorano il mercato e usano meccanismi di sfruttamento".